В Амурской области рассказали о графике строительства моста в Китай

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек — РИА Новости. Приступить к бурению свайного основания под русловые опоры моста Благовещенск-Хэйхэ планируется в первом квартале 2017 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области со ссылкой на российского подрядчика.

Строительство моста между Россией и Китаем началось в Амурской области в субботу.

Как пояснил руководитель компании-подрядчика первого этапа строительства мостового перехода Сергей Рафалюк, сейчас проводятся подготовительные работы (планировка территории, завоз техники и оборудования). Выполнено обустройство ледовой дороги для работы в зимний период. В летний период возведение опор будет вестись с использованием плавсредств. "Взаимодействие с китайскими строителями будет вестись через компанию-заказчика, филиал совместного предприятия по строительству моста через Амур. В первом квартале 2017 года планируется приступить к бурению свайного основания под русловые опоры, строить причальную стенку и проводить укрепление береговой линии, чтобы летом работать с помощью флота", — приводит пресс-служба слова Рафалюка.

В субботу в правительстве Приамурья прошло первое заседание штаба по строительству моста Благовещенск-Хэйхэ под руководством губернатора области Александра Козлова, в дальнейшем заседания штаба будут проходить не реже одного раза в месяц. "Губернатор отметил, что так или иначе влиять на ход стройки могут различные факторы, например, отсутствие на доступном расстоянии карьеров. Поручение проработать этот вопрос получило министерство природных ресурсов Амурской области",- сообщает пресс-служба.

Подготовка к строительству моста шла более 20 лет. По планам новый пограничный мостовой переход будет построен за три года, ввод в эксплуатацию должен состояться в 2019 году. Как сообщал ранее представитель департамента транспорта китайской провинции Хэйлунцзян Пань Ян, планируемая стоимость моста составит 2,47 миллиарда юаней (примерно 355,6 миллиона долларов). По его словам, мост откроется в октябре 2019 года. Длина моста составит 19,9 километра.

В середине апреля 2016 года проект концессионного соглашения по строительству моста был парафирован в Харбине. Российскую часть пограничного мостового перехода будут строить российские подрядчики — это прописано в межправсоглашении. Ориентировочно, при строительстве моста будет создано более 1400 рабочих мест. Две трети мостового перехода пройдет по российской стороне. В марте 2016 года в Харбине была зарегистрирована совместная российско-китайская компания-оператор строительства моста Благовещенск — Хэйхэ, которая обеспечит стройку "под ключ". Также сообщалось, что РФ вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей и 5,2 миллиарда — китайская сторона. Зарегистрированная совместная компания получит в банке правительства провинции Хэйлунцзян кредит под 5% годовых.