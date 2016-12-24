Источник: "Аэрофлот" отменил ряд рейсов из-за проблем с шестью SSJ100

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости/Прайм. "Аэрофлот" отменил ряд рейсов на внутрироссийских направлениях в связи с приостановкой эксплуатации шести самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.

"В стабилизаторе самолетов SSJ100 обнаружено повреждение, поэтому Росавиация приостановила эксплуатацию шести SSJ100 у "Аэрофлота" и одного у "ИрАэро", — сообщил источник.

"Из-за этого "Аэрофлот" отменил рял рейсов по России", — продолжил собеседник.

Согласно онлайн-табло "Шереметьево", авиакомпания отменила на субботу ряд рейсов на SSJ100, в том числе в Казань и Нижнекамск (Татарстан), Самару, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Архангельск, Сыктывкар, Воронеж и Тюмень.