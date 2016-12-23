Hyundai в Петербурге планирует произвести в 2017 году 220 тысяч автомобилей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") за 2016 год выпустил 207 тысяч автомобилей, в 2017 году планирует произвести 220 тысяч автомобилей, говорится в сообщении OOO "Хендэ Мотор СНГ".

Завод стабильно работает пять дней в неделю в три производственные смены, ежедневный объем выпуска превышает 900 автомобилей. В 2016 году завод выпустил 207 тысяч автомобилей, из них более 88 тысяч – Hyundai Solaris и более 23 тысяч – Hyundai Creta.

"Небольшое сокращение объемов производства по сравнению с прошлым годом (минус 10%) связано с установкой и наладкой оборудования для запуска новых моделей. Так, в начале августа завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" начал массовое производство самой ожидаемой новинки этого года — компактного кроссовера Hyundai Creta. Для запуска производства автомобиля с новым типом кузова на заводе было дополнительно установлено 55 новых промышленных роботов, а также была существенно модернизирована линия шасси конвейера цеха сборки", — говорится в сообщении.

По итогам 2016 года экспорт превысил 6,7 тысячи автомобилей. Первое место по объему экспортных продаж заняли страны Ближнего Востока, суммарный объем экспорта в Египет, Тунис и Ливан превысил 3 тысячи автомобилей. В конце августа 2016 года завод начал поставки выпускаемых автомобилей на новые рынки — в Грузию и Тунис.

"В 2017 году завод планирует выпустить 220 000 автомобилей, что соответствует производственной мощности предприятия. С момента запуска массового производства в январе 2011 года российский завод компании Hyundai Motor выпустил более 1,2 миллиона автомобилей, которые прочно занимают лидирующие позиции на российском рынке", — отмечают в компании.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). В настоящее время на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.