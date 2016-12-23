"Уральские авиалинии" не получали от Душанбе уведомления об отмене рейсов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "Уральские авиалинии" не получала от авиавластей Таджикистана уведомлений о приостановке полетов в страну, сообщил РИА Новости представитель российской авиакомпании.

Ранее в пятницу начальник департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов сообщил РИА Новости, что авиавласти Таджикистана отменили рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из четырех городов РФ в ответ на приостановку полетов "Сомон Эйр" в ряд российских регионов. Минтранс РФ заявил, что он также не получил официальную телеграмму таджикской стороны о приостановке полетов авиакомпании "Уральские авиалинии".

"На текущий момент у нас нет никаких официальных уведомлений об отмене рейсов в Таджикистан, поэтому все рейсы, которые стоят в расписании, планируются к выполнению", — сказал представитель "Уральских авиалиний".

Таджикистан так и не согласовал российской авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский"; в ответ российская сторона с пятницы приостановила полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в российские регионы, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.