Марин Ле Пен заявила, что хотела бы отменить антироссийские санкции

ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью РИА Новости заявила, что хочет снять санкции в отношении России.

"Я хочу снять эти санкции. Как минимум, те, что касаются Франции. Я всегда считала их одновременно несправедливыми и полностью неэффективными, даже контрпродуктивными", — сказала Ле Пен.

Она отметила, что "они мешают любому диалогу с Россией".

"Мы заинтересованы во взаимодействии с вашей страной и совместной работе по многим вопросам — начиная с противодействия исламскому терроризму и урегулирования сирийского кризиса. Я хочу отметить, что эти санкции разрушительно влияют на нашу экономику, особенно на наше сельское хозяйство", — добавила политик.

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