День без автомобиля: алармизм или вклад в будущее?
© РИА Новости / Евгений Биятов
10:3021.09.2017
(обновлено: 10:37 21.09.2017)
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День без автомобиля: алармизм или вклад в будущее?

Всемирный день без автомобиля проводится ежегодно 22 сентября. Защитники окружающей среды призывают всех, кому небезразлична судьба планеты, отказаться от личного топливного транспорта хотя бы на сутки. Редакция спецпроекта "Год экологии" разобралась, возможно ли это и какие альтернативы существуют сегодня.

Алина Семенова специально для проекта "Год экологии"

В день отказа от автомобиля можно воспользоваться общественным транспортом — он работать не перестанет. Но надо признать, что в условиях современного мегаполиса путешествие в нем по городу — дело нелегкое: даже в обычные, "автомобильные" дни метро, автобусы и трамваи не испытывают недостатка в пассажирах.

В Лужниках отметят Всемирный день без автомобиля
© РИА Новости / Алексей Куденко
В "Лужниках" отметят Всемирный день без автомобиля
Конечно, если день солнечный, пункт назначения близко, а времени достаточно, можно пройтись пешком. Другой вариант — доехать: подойдут велосипед, самокат, скейтборд… Но как быть, если все эти варианты не устраивают? Очевидной альтернативой оказывается электромобиль: функции и возможности практически те же, что и у привычного автомобиля, а вреда, как считается, меньше. Так ли это на самом деле?

Электрокары сейчас в моде у простых автолюбителей, на них обратили внимание и политики: правительства разных стран разрабатывают (или уже разработали) законодательную базу для повсеместного внедрения электрокаров, проекты заправочных станций и парковочных зон.

Россия не стала исключением. Недавно министр транспорта РФ назвал сроки перехода нашей страны на электромобили: по его замыслу, это должно произойти в ближайшее десятилетие. Министр энергетики России Александр Новак еще в прошлом году заявил, что уже через три года количество электромобилей в России может достичь 200 тысяч — добиться такого результата в правительстве планируют с помощью стимулирующих мер со стороны государства.

Электромобиль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
В России утвердили изменения в ПДД

Уже в 2017 году Россия сделала ряд шагов навстречу электробудущему. В июле правительство утвердило изменения в ПДД — теперь появятся такие термины, как "электромобиль", "гибридный автомобиль", а также специальные дорожные знаки и разметка. В начале сентября в центре Москвы появились парковки только для электромобилей — от обычных они отличаются размерами. Но припарковать экомашину можно на любой городской парковке, причем бесплатно. Кроме этого Госдума обсуждает возможность замены транспортного налога экосбором: с водителей будут брать деньги в зависимости от экологических показателей автомобиля.

© РИА Новости / Евгений БиятовВ России разрабатывают инфраструктуру для электромобилей
© РИА Новости / Евгений Биятов
В России разрабатывают инфраструктуру для электромобилей

И последний аргумент в пользу электрокаров — забота о природе, стоимость которой уже заложена в цену автомобиля. В России, по данным "Автостата", количество электрокаров не превышает тысячи штук. Большая часть приходится на Москву: в столице, по данным на 1 января 2017 года, зарегистрирован 281 такой автомобиль — это около 30% общего числа по стране.

Зеленые или в камуфляже?

С вопросом о том, насколько электрокары являются оправданной и реальной альтернативной привычным автомобилям, наша редакция обратилась к Мэтту Стэку, основателю исследовательского центра Devonshire Research Group, который подготовил доклад о компании Tesla — одном из самых популярных производителей электрокаров.

По его словам, литий и литиевые батареи, на которых работает большинство современных электрокаров, производятся по старым технологиям, а значит, не таким уж зеленым: методы добычи и переработки наносят вред окружающей среде. Стэк говорит, что если учитывать все этапы, от создания до утилизации электромобиля в совокупности, то он едва ли окажется "зеленее" обыкновенной машины.

С этим отчасти согласилась и преподаватель географического факультета МГУ, кандидат географических наук Татьяна Пузанова: она отмечает, что в настоящее время производство электроэнергии, которая используется как при создании, так и при эксплуатации электромобиля, требует большого количества ресурсов.

Электрохимическая ячейка, в которой изучаются механизмы процессов в литий-воздушных аккумуляторах
© А.Хохлов
Ученые МГУ сделали еще один шаг к созданию супермощной батарейки

"Я думаю, что придет время и выдумают какие-то хитрые батареи, они будут требовать намного меньше ресурсов, но пока это невозможно", — объяснила Пузанова.

Мэтт Стэк предположил, что будущее в целом за электромобилями, но уже более совершенными.

"Это произойдет не во всех странах и точно не в ближайшие 50 лет. Такие перемены не случаются одним днем", — отметил Стэк.

"Вспомните, какими были мобильные телефоны в 1990-х, и посмотрите, какие они сейчас. То же самое когда-то будет и с электрокарами", — сказала Пузанова.

Хьюстон, у нас проблемы?

Многие ресурсы конечны: когда-то закончится нефть, то же самое произойдет с литием или другими ресурсами, напомнила Пузанова.

"Мы идем смешным путем — одно заканчивается, другое начинается. Но это другое тоже на самом деле конечно. Хорошо бы сделать так, как Жюль Верн придумал в свое время: автомобиль, работающий на воде — бесконечном источнике энергии", — отметила Пузанова.

Людей, которые устраивают акции, подобные Дню без автомобиля, часто называют алармистами: зачем бить тревогу, если проблема пока не такая острая и верного решения тоже нет? Но похоже, что они действительно думают наперед: если не нам, то будущим поколениям точно придется искать альтернативу топливным автомобилям.

"Может быть, сегодня такие люди, которые чувствуют, вибрируют, и не нужны. Но вдруг завтра мы уже опоздаем?" — предположила Пузанова.

Если думать об электрокаре в настоящем времени (уже выпущенном с конвейера), он станет хорошей альтернативой топливным автомобилям. Но у человечества все еще остается горизонт, по направлению к которому нужно двигаться — быстрым шагом или на велосипеде: пока у нас только такие абсолютно безопасные для окружающей среды варианты.

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