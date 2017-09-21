День без автомобиля: алармизм или вклад в будущее?

Алина Семенова специально для проекта "Год экологии"
В день отказа от автомобиля можно воспользоваться общественным транспортом — он работать не перестанет. Но надо признать, что в условиях современного мегаполиса путешествие в нем по городу — дело нелегкое: даже в обычные, "автомобильные" дни метро, автобусы и трамваи не испытывают недостатка в пассажирах.
Электрокары сейчас в моде у простых автолюбителей, на них обратили внимание и политики: правительства разных стран разрабатывают (или уже разработали) законодательную базу для повсеместного внедрения электрокаров, проекты заправочных станций и парковочных зон.
Россия не стала исключением. Недавно министр транспорта РФ назвал сроки перехода нашей страны на электромобили: по его замыслу, это должно произойти в ближайшее десятилетие. Министр энергетики России Александр Новак еще в прошлом году заявил, что уже через три года количество электромобилей в России может достичь 200 тысяч — добиться такого результата в правительстве планируют с помощью стимулирующих мер со стороны государства.
Уже в 2017 году Россия сделала ряд шагов навстречу электробудущему. В июле правительство утвердило изменения в ПДД — теперь появятся такие термины, как "электромобиль", "гибридный автомобиль", а также специальные дорожные знаки и разметка. В начале сентября в центре Москвы появились парковки только для электромобилей — от обычных они отличаются размерами. Но припарковать экомашину можно на любой городской парковке, причем бесплатно. Кроме этого Госдума обсуждает возможность замены транспортного налога экосбором: с водителей будут брать деньги в зависимости от экологических показателей автомобиля.
И последний аргумент в пользу электрокаров — забота о природе, стоимость которой уже заложена в цену автомобиля. В России, по данным "Автостата", количество электрокаров не превышает тысячи штук. Большая часть приходится на Москву: в столице, по данным на 1 января 2017 года, зарегистрирован 281 такой автомобиль — это около 30% общего числа по стране.
Зеленые или в камуфляже?
С вопросом о том, насколько электрокары являются оправданной и реальной альтернативной привычным автомобилям, наша редакция обратилась к Мэтту Стэку, основателю исследовательского центра Devonshire Research Group, который подготовил доклад о компании Tesla — одном из самых популярных производителей электрокаров.
По его словам, литий и литиевые батареи, на которых работает большинство современных электрокаров, производятся по старым технологиям, а значит, не таким уж зеленым: методы добычи и переработки наносят вред окружающей среде. Стэк говорит, что если учитывать все этапы, от создания до утилизации электромобиля в совокупности, то он едва ли окажется "зеленее" обыкновенной машины.
С этим отчасти согласилась и преподаватель географического факультета МГУ, кандидат географических наук Татьяна Пузанова: она отмечает, что в настоящее время производство электроэнергии, которая используется как при создании, так и при эксплуатации электромобиля, требует большого количества ресурсов.
"Я думаю, что придет время и выдумают какие-то хитрые батареи, они будут требовать намного меньше ресурсов, но пока это невозможно", — объяснила Пузанова.
Мэтт Стэк предположил, что будущее в целом за электромобилями, но уже более совершенными.
"Это произойдет не во всех странах и точно не в ближайшие 50 лет. Такие перемены не случаются одним днем", — отметил Стэк.
"Вспомните, какими были мобильные телефоны в 1990-х, и посмотрите, какие они сейчас. То же самое когда-то будет и с электрокарами", — сказала Пузанова.
Хьюстон, у нас проблемы?
Многие ресурсы конечны: когда-то закончится нефть, то же самое произойдет с литием или другими ресурсами, напомнила Пузанова.
"Мы идем смешным путем — одно заканчивается, другое начинается. Но это другое тоже на самом деле конечно. Хорошо бы сделать так, как Жюль Верн придумал в свое время: автомобиль, работающий на воде — бесконечном источнике энергии", — отметила Пузанова.
Людей, которые устраивают акции, подобные Дню без автомобиля, часто называют алармистами: зачем бить тревогу, если проблема пока не такая острая и верного решения тоже нет? Но похоже, что они действительно думают наперед: если не нам, то будущим поколениям точно придется искать альтернативу топливным автомобилям.
"Может быть, сегодня такие люди, которые чувствуют, вибрируют, и не нужны. Но вдруг завтра мы уже опоздаем?" — предположила Пузанова.
Если думать об электрокаре в настоящем времени (уже выпущенном с конвейера), он станет хорошей альтернативой топливным автомобилям. Но у человечества все еще остается горизонт, по направлению к которому нужно двигаться — быстрым шагом или на велосипеде: пока у нас только такие абсолютно безопасные для окружающей среды варианты.