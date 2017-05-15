Климатические пояса России: от Сочи до Оймякона

15 мая мир отмечает Международный день климата. О том, как формируется климат, что такое климатические пояса и чем уникален климат России, для спецпроекта РИА Новости "Год экологии" рассказал Александр Золотокрылин, главный научный сотрудник института географии РАН.

После школьного курса географии многим кажется, что климат — величина постоянная, изменить которую могут только миллионы лет. Но это не так. Климат, понимаемый как многолетний режим погоды в какой-либо географической точке за 30 лет, — величина меняющаяся.

Звезда по имени Солнце

Солнце — источник жизни на Земле. Поверхность нашей планеты способна поглощать и отражать энергию солнца, но с разной интенсивностью, то есть океаны и материки существенно отличаются друг от друга по степени нагрева. Из-за термических различий океана и материков в атмосфере возникает циркуляция, в процессе которой переносится водяной пар с океанов на материки и из одних широтных поясов в другие, конденсация водяного пара в виде облаков и выпадение осадков.

"Основной климатообразующий фактор на земном шаре — поступление солнечной радиации. Из-за неравномерного нагрева подстилающей поверхности — океанов, материков — формируется атмосферная циркуляция, определяющая многолетний режим погоды ", — пояснил Александр Золотокрылин.

Кузницей климата можно смело назвать экваториальные области. Они получают наибольшее количество радиационного тепла. Нагретый воздух, как менее плотный, поднимается в верхние слои тропосферы, откуда растекается к полюсам. В то же время в нижних слоях тропосферы существует преобладающее движение воздуха от полюсов к экватору.

© РИА Новости . Александра Агранат Существует четыре основных климатических пояса – экваториальный, тропический, умеренный, арктический и антарктический. Между ними есть переходные – субэкваториальный, субтропический, субарктический и субантарктический. © РИА Новости . Александра Агранат Существует четыре основных климатических пояса – экваториальный, тропический, умеренный, арктический и антарктический. Между ними есть переходные – субэкваториальный, субтропический, субарктический и субантарктический.

Погода в доме

Большая часть России (14 миллионов квадратных километров) расположена в умеренном поясе, острова Северного Ледовитого океана и северные материковые районы — в арктическом и субарктическом поясах, малая часть Черноморского побережья России расположена в субтропическом поясе.

"Также на равнинах России хорошо выражены природные зоны: тундра, тайга, лесостепь, степь и полупустыня. Каждая из них обладает характерным климатом: недостаток тепла и избыток влаги в тундре и тайге, оптимальное соотношение тепла и влаги в лесостепи и избыток тепла и недостаток влаги в степи и полупустыне", — отметил Александр Золотокрылин.

Влагу в умеренный пояс России приносят атлантические и средиземноморские циклоны. Правда, климат Дальнего Востока имеет муссонный характер. Летом сильно развита циклоническая деятельность, в результате которой выпадает много осадков. Зимой преобладает антициклональная циркуляция с распространением на побережье материкового холодного и сухого воздуха. В итоге климат летом здесь довольно влажный и теплый (на побережье бывают сильные штормы), а зимой — холодный и сухой.

Из крайности в крайность

Самое жаркое место в России — южная часть, в районе Калмыкии, летом там температура доходит до +45°C. В этом виновато частое распространение тропического воздуха.

Самые низкая температура зафиксирована в селе Оймяконе (Республика Саха): зимой столбики термометра падают до —64°C. Удивительно, но люди в этом населенном пункте все-таки живут: дело в том, что поселение находится в котловине, где почти нет ветра, и в теплой одежде такую температуру перенести можно. Чего нельзя сказать об арктическом побережье и островах Северного Ледовитого океана: там не только низкие температуры (около —45°C) имеют значение, но и ветер (около 10 метров в секунду), поэтому человеку там крайне некомфортно.

Самое ветреное место — опять же арктическое побережье, особенно в западном секторе Арктики — Новая Земля, Земля Франца-Иосифа. На мысе Желания средняя скорость ветра — порядка 11 метров в секунду, но часто усиливается до 20-25 метров в секунду.

Удивительно, но самая влажная территория России — не Санкт-Петербург, а Сочи. Там выпадает порядка 1500-1600 миллиметров осадков в год. Вся эта вода проливается на склоны гор в виде коротких, но обильных ливней, образуя разрушительные потоки. Для сравнения, в Москве и Северной столице в год выпадает около 700 миллиметров.

Тут становится жарковато

Глобальное потепление прослеживается уже и в нашей стране. Например, есть данные, что на всей территории России за последние 30 лет произошло повышение среднегодовой температуры примерно на 1,5 градуса.

"В этом есть и хорошее, и плохое. Если говорить о зимнем периоде, то для человека это означает, что нужно меньше топлива для обогрева. Но повышение температуры летом ускоряет оттаивание мерзлоты, на которой построены многие города в северных районах", — отметил Золотокрылин.

Из-за повышения температуры летом на месте вечной мерзлоты могут появляться болота, которые выделяют другой парниковый газ — метан. Единственный вариант уменьшить последствия антропогенного потепления — сократить промышленный выброс углекислого газа в атмосферу планеты.