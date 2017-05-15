Климатические пояса России: от Сочи до Оймякона
© РИА Новости . Игорь Подгорный
13:2115.05.2017
0150

Климатические пояса России: от Сочи до Оймякона

15 мая мир отмечает Международный день климата. О том, как формируется климат, что такое климатические пояса и чем уникален климат России, для спецпроекта РИА Новости "Год экологии" рассказал Александр Золотокрылин, главный научный сотрудник института географии РАН.

После школьного курса географии многим кажется, что климат — величина постоянная, изменить которую могут только миллионы лет. Но это не так. Климат, понимаемый как многолетний режим погоды в какой-либо географической точке за 30 лет, — величина меняющаяся.

Звезда по имени Солнце

Солнце — источник жизни на Земле. Поверхность нашей планеты способна поглощать и отражать энергию солнца, но с разной интенсивностью, то есть океаны и материки существенно отличаются друг от друга по степени нагрева. Из-за термических различий океана и материков в атмосфере возникает циркуляция, в процессе которой переносится водяной пар с океанов на материки и из одних широтных поясов в другие, конденсация водяного пара в виде облаков и выпадение осадков.

"Основной климатообразующий фактор на земном шаре — поступление солнечной радиации. Из-за неравномерного нагрева подстилающей поверхности — океанов, материков — формируется атмосферная циркуляция, определяющая многолетний режим погоды ", — пояснил Александр Золотокрылин.

Кузницей климата можно смело назвать экваториальные области. Они получают наибольшее количество радиационного тепла. Нагретый воздух, как менее плотный, поднимается в верхние слои тропосферы, откуда растекается к полюсам. В то же время в нижних слоях тропосферы существует преобладающее движение воздуха от полюсов к экватору.

© РИА Новости . Александра АгранатСуществует четыре основных климатических пояса – экваториальный, тропический, умеренный, арктический и антарктический. Между ними есть переходные – субэкваториальный, субтропический, субарктический и субантарктический.
© РИА Новости . Александра Агранат
Существует четыре основных климатических пояса – экваториальный, тропический, умеренный, арктический и антарктический. Между ними есть переходные – субэкваториальный, субтропический, субарктический и субантарктический.

Погода в доме

Большая часть России (14 миллионов квадратных километров) расположена в умеренном поясе, острова Северного Ледовитого океана и северные материковые районы — в арктическом и субарктическом поясах, малая часть Черноморского побережья России расположена в субтропическом поясе.

"Также на равнинах России хорошо выражены природные зоны: тундра, тайга, лесостепь, степь и полупустыня. Каждая из них обладает характерным климатом: недостаток тепла и избыток влаги в тундре и тайге, оптимальное соотношение тепла и влаги в лесостепи и избыток тепла и недостаток влаги в степи и полупустыне", — отметил Александр Золотокрылин.

Влагу в умеренный пояс России приносят атлантические и средиземноморские циклоны. Правда, климат Дальнего Востока имеет муссонный характер. Летом сильно развита циклоническая деятельность, в результате которой выпадает много осадков. Зимой преобладает антициклональная циркуляция с распространением на побережье материкового холодного и сухого воздуха. В итоге климат летом здесь довольно влажный и теплый (на побережье бывают сильные штормы), а зимой — холодный и сухой.

Из крайности в крайность

Самое жаркое место в России — южная часть, в районе Калмыкии, летом там температура доходит до +45°C. В этом виновато частое распространение тропического воздуха.
Самые низкая температура зафиксирована в селе Оймяконе (Республика Саха): зимой столбики термометра падают до —64°C. Удивительно, но люди в этом населенном пункте все-таки живут: дело в том, что поселение находится в котловине, где почти нет ветра, и в теплой одежде такую температуру перенести можно. Чего нельзя сказать об арктическом побережье и островах Северного Ледовитого океана: там не только низкие температуры (около —45°C) имеют значение, но и ветер (около 10 метров в секунду), поэтому человеку там крайне некомфортно.

Самое ветреное место — опять же арктическое побережье, особенно в западном секторе Арктики — Новая Земля, Земля Франца-Иосифа. На мысе Желания средняя скорость ветра — порядка 11 метров в секунду, но часто усиливается до 20-25 метров в секунду.

Удивительно, но самая влажная территория России — не Санкт-Петербург, а Сочи. Там выпадает порядка 1500-1600 миллиметров осадков в год. Вся эта вода проливается на склоны гор в виде коротких, но обильных ливней, образуя разрушительные потоки. Для сравнения, в Москве и Северной столице в год выпадает около 700 миллиметров.

В районе Оймякона зарегистрирована самая низкая температура (-64°C)
© РИА Новости . Фаламов
Климатические рекорды России

Тут становится жарковато

Глобальное потепление прослеживается уже и в нашей стране. Например, есть данные, что на всей территории России за последние 30 лет произошло повышение среднегодовой температуры примерно на 1,5 градуса.

"В этом есть и хорошее, и плохое. Если говорить о зимнем периоде, то для человека это означает, что нужно меньше топлива для обогрева. Но повышение температуры летом ускоряет оттаивание мерзлоты, на которой построены многие города в северных районах", — отметил Золотокрылин.

Из-за повышения температуры летом на месте вечной мерзлоты могут появляться болота, которые выделяют другой парниковый газ — метан. Единственный вариант уменьшить последствия антропогенного потепления — сократить промышленный выброс углекислого газа в атмосферу планеты.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена