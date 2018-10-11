Авария "Союза" не привела к экологической катастрофе, заявил эксперт

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Авария ракеты-носителя над Казахстаном не привела к экологической катастрофе, заявил РИА Новости руководитель природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"Об экологической катастрофе говорить ни в коем случае нельзя. Речь идёт о тоннах керосина, а не о тысячах тонн, как в Мексиканском заливе. Вероятно, будет загрязнено несколько гектаров степи, но учитывая, что керосин обладает большой летучестью, вряд ли почве будет нанесён большой ущерб", – скакал Пукалов.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса". На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.