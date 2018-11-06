ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Москва и Пекин договорились о новых поставках российского оружия, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

"Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества – земля, воздух и вода. Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35 у нас есть масса других проектов. Я бы не хотел углубляться в детали, но скажу, что мы буквально недавно подписали еще три (оружейных. — Прим. ред.) контракта с китайской стороной", — уточнил он.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 проходит в Чжухае с 6 по 11 ноября.

Контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 был подписан в 2015 году со сроком реализации в 2019 году. В том же году заключили договор по С-400, поставки должны завершиться до 2020 года. Кладов заверил, что Россия исполнит их в срок.

Кроме того, Москва передаст Мьянме шесть истребителей Су-30СМ, контракт подписан в этом году и уже реализуется. Также Москва поставит Нейпьидо шесть учебно-боевых самолетов Як-130.

Всего "Рособоронэкспорт" выполнит план по продаже оружия за рубеж на сумму не менее 13,4 млрд долларов. "Несмотря на жесткую конкуренцию на внешнем рынке, несмотря на введенные против РФ санкции, план продажи экспорта оружия в 2018 году будет не ниже прошлогоднего", — заключил Кладов.