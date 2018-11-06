Россия дополнительно по опциону поставит Мьянме шесть самолетов Як-130

ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия приступила к реализации опциона на поставку в Мьянму еще шести учебно-боевых самолетов Як-130, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 пройдет в Чжухае с 6 по 11 ноября.

Ранее Россия поставила в рамках контракта 10 учебно-боевых самолетов Як-130.

"Действительно, мы поставили 10 самолетов, и сейчас реализуется опционная поставка еще шести машин", — сказал Кладов.