Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста через Амур

ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста Нижнеленинское— Тунцзян через Амур, сообщили в компании China Railway.

Пекин начал строить мост в феврале 2014 года, а в субботу на китайской части сооружения был возведен последний стальной пролет между его опорами. Длина моста — более двух тысяч метров, российская часть составляет около 328 метров. Предполагается, что его пропускная способность будет составлять около 21 миллиона тонн в год.

Специалисты ожидают, что после запуска проекта по мосту можно будет круглогодично перевозить грузы.

Нижнеленинское-Тунцзян — первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Он рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути.

В России его строительство финансируется Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Предполагается, что проект будет сдан в июне следующего года.