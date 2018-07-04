Матвиенко: Путин ждет встреч с Си Цзиньпином на ВЭФ и саммите БРИКС в ЮАР

ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент РФ Владимир Путин ожидает встреч с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС в ЮАР и Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китае.

"Перед отъездом я встречалась с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, выполняю его поручение: он просил передать вам привет, наилучшие пожелания, с нетерпением ждет новой встречи с вами в Южной Африке и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке", — сказала Матвиенко на встрече с Си Цзиньпином в среду.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 25-27 июля, Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке.

Спикер верхней палаты парламента также отметила, что Путин на Совете безопасности РФ поделился впечатлениями от своего визита в Китай, состоявшегося в июне.

"Как вы знаете, это был первый государственный визит президента России после его избрания. Он отметил высочайший уровень организации визита", — рассказала Матвиенко.

Она также поблагодарила председателя КНР за внимание к делегации Федерального Собрания РФ и возможность проведения встречи. "Каждая такая встреча для нас очень памятна, для нас это большая честь — встретиться с вами", — добавила глава Совфеда, обращаясь к Си Цзиньпину.