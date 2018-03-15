МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания "Цифровое Телевидение" продала права на показ 10 российских мультсериалов крупнейшим онлайн-кинотеатрам Китая, совокупная аудитория которых превышает один миллиард человек в месяц, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Группа компаний "Цифровое Телевидение" (ЦТ) – дочернее предприятие Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и "Ростелекома". В числе активов группы — 19 телеканалов различных жанров, цифровые платформы по продвижению анимации, мобильные игры и приложения, адаптированные для продвижения в других странах, в том числе, и в Китае.

"Российская медиагруппа "Цифровое Телевидение" закрыла сразу несколько сделок по продаже в Китай прав на самый крупный в истории пул мультипликационных сериалов, объем которого превышает 550 серий. В ближайшее время их увидят подписчики крупнейших онлайн-кинотеатров Китая: Tencent video, iQIYI и Mango TV, совокупная аудитория которых превышает один миллиард человек в месяц", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

© Паровоз (2015) Кадр из мультфильма "Ми-ми-мишки" © Паровоз (2015) Кадр из мультфильма "Ми-ми-мишки"

Китайские зрители онлайн-кинотеатров увидят 10 современных российских анимационных сериалов: "Ми-ми-мишки", "Бумажки", "Лео и Тиг", "Сказочный Патруль", "С.О.Б.Е.З.", "Волшебный Фонарь", "Аркадий Паровозов спешит на помощь", "Деревяшки", "Четверо в Кубе" и "Герои Энвелла". Все мультфильмы были адаптированы "Цифровым Телевидением" для продвижения на территории Китая: их перевели и переозвучили на китайский язык, изменили графику, скорректировали сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны.

"Ведение переговоров и сопровождение по сделкам осуществлял на международном рынке эксклюзивный дистрибьютор контента "Цифрового Телевидения" компания "Сигнал Медиа", — уточняют в медиагруппе.

"На протяжении двух лет мы готовили к выводу на этот рынок наши бренды, тщательно адаптируя и дублируя их для национальной аудитории. Партнерство с крупнейшими видеоплатформами Китая — это максимально высокая оценка нашей работы! Продажа в Китай онлайн-кинотеатрам с миллиардной аудиторией самого большого пула российских мультфильмов делает это событие историческим для всей индустрии отечественной анимации", — отметил председатель Совета директоров компании "Цифровое Телевидение" Дмитрий Медников.

По его словам, на территории Китая сегодня также доступны игры для смартфонов и планшетов, созданные по мотивам российских мультфильмов.

"Закрытие сделки с такими видеогигантами, как Tencent video, iQIYI и Mango TV, позволит десяти анимационным брендам получить доступ к аудитории более одного миллиарда человек. Для нас это большой успех и не менее серьезный вызов по продвижению контента на мировом медийном рынке" — сообщил генеральный директор компании "Сигнал Медиа" Михаил Ковальчук.