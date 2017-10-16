Азиатский банк может вложить 20 миллионов долларов в российский проект

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. АБИИ может вложить 20 миллионов долларов на финансирование проекта модернизации очистных сооружений в Санкт-Петербурге, институт развития планирует рассмотреть соответствующий проект в следующем году, рассказал журналистам директор департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев.

"Есть проект — завершение системы очистных сооружений в Санкт-Петербурге, последняя очередь. На следующий год поставили на конец года рассмотрение проекта, в случае одобрения банк даст 20 миллионов долларов", — сказал Бокарев.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в АТР, объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка имеют Китай, Индия и Россия.