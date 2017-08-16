Делегацию Китая на ВЭФ возглавит вице-премьер Госсовета Ван Ян

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян возглавит делегацию страны на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке, сообщают организаторы форума.

"Заместитель премьера Государственного совета КНР Ван Ян возглавит официальную делегацию своей страны на третьем Восточном экономическом форуме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в работе ВЭФ примут участие официальные лица и руководители крупных китайских компаний.

Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, участие делегации КНР в ВЭФ является продолжением конструктивного взаимного диалога между странами в настоящее время.

"А также говорит о большом интересе китайских партнеров к экономическим возможностям Дальнего Востока России", — добавил он.

Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.