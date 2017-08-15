Казахстан назвал Россию и Китай приоритетными странами для экспорта

АСТАНА, 15 авг — РИА Новости. В Национальной экспортной стратегии Казахстана, рассчитанной на 2018-2022 годы, определены приоритетные рынки для сбыта продукции, в них вошли Россия и Китай, сообщил во вторник министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов.

"В качестве перспективных рынков сбыта определены 27 стран. Мы разделили их на четыре категории — это страны приоритетного интереса, высокого, умеренного и страны, представляющие интерес в долгосрочной перспективе", — сказал Сулейменов в ходе заседания правительства.

По данным министерства, к приоритетным рынкам относятся Россия и Китай, высокий интерес представляют Белоруссия, Индия, Иран, Киргизия, Турция, Узбекистан и Украина.

По словам Сулейменова, стратегия предполагает определение перспективной "экспортной корзины" по товарам и услугам. В нее вошли 116 товаров из семи отраслей.

Основная цель Национальной экспортной стратегии Казахстана — увеличить экспорт услуг и несырьевых товаров.

В настоящее время Казахстан экспортирует продукцию в 117 стран. В географической структуре экспортной корзины преобладают шесть государств — Италия, Китай, Нидерланды, Россия, Франция, Швейцария.