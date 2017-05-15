Путин: у РФ и Китая нет споров по цене газа, поставляемого по "Силе Сибири"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном в Доме народных собраний в Пекине. 14 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном в Доме народных собраний в Пекине. 14 мая 2017

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Нет никаких споров между Россией и Китаем по поводу цены на газ в рамках проекта "Сила Сибири", заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"По плану идет совершенно работа по газопроводу "Сила Сибири". Здесь у нас нет никаких уже споров по ценам, практически все решено. Сжиженный природный газ будем производить совместно, причем будем выходить на рынки третьих стран достаточно уверенно", — сказал Путин.

"Не знаю, обратили ли вы внимание или нет на доклад председателя Газпрома Миллера? У нас только на Ямале было 2,7 триллиона кубических метров запаса газа. И вот сейчас эти запасы приросли на 4,2 триллиона. Это вообще глобальные запасы только в одном месте. Поэтому в этом смысле мы чувствуем себя спокойно, уверенно. Нас, честно говоря, даже цены не особенно пугают, потому что мы все проблемы закроем объемами", — добавил президент РФ.