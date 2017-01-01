Лидер Китая выразил надежду, что БРИКС добьется еще более светлого будущего

ПЕКИН, 1 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР в воскресенье направил телеграмму лидерам стран БРИКС, в которой выразил надежду на то, что в 2017 году БРИКС углубит сотрудничество и добьется еще более светлого будущего, сообщил в воскресенье МИД КНР.

По словам Си Цзиньпина, которые приводит МИД КНР, благодаря совместным усилиям, БРИКС за годы своего существования добилась значительных успехов в экономике, политике, гуманитарной сфере. Он также сказал, что БРИКС приносит благополучие каждой стране-участнице, вносит важный вклад в дело роста мировой экономики, совершенствования глобального управления, а также демократизацию международных отношений.

"Заглядывая в будущее, скажу, что сотрудничество стран БРИКС добьется еще большего прогресса, БРИКС будет играть еще большую роль в международных делах. Будучи председателем БРИКС в 2017 году, Китай надеется на то, что вместе страны-члены БРИКС углубят партнерские отношения между собой, проложат путь к еще более светлому будущему, соберут воедино консенсусы по сотрудничеству, подготовят план сотрудничества", — отметил Си Цзиньпин.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, он надеется, что девятый саммит БРИКС в городе Сямэнь (провинция Фуцзянь) в сентябре 2017 года поможет углубить практическое сотрудничество стран, стимулировать совместное развитие, укрепить возможность противостоять вызовам, поможет развернуть культурное сотрудничество стран, поможет создать более широкие партнерские отношения.

Ранее посол КНР в Москве Ли Хуэй в интервью РИА Новости заявил, что Китай рассматривает предстоящий в 2017 году саммит БРИКС, который пройдет в городе Сямэнь, как площадку для планирования дальнейших перспектив развития и расширения сфер сотрудничества.

БРИКС (англ. BRICS) — неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. —0-