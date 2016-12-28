Строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ начнут в апреле 2017 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 дек — РИА Новости, Елена Тимошенко. Строительство российско-китайской трансграничной канатной дороги Благовещенск — Хэйхэ должно начаться в апреле 2017 года, сообщил РИА Новости губернатор Амурской области Александр Козлов.

"В настоящее время ведется проектирование канатной дороги, планируемый срок начала строительства — апрель 2017 года", — сообщил Козлов. Он подчеркнул, что работы по проекту ведутся в строгом соответствии с планом-графиком, утвержденным министерствами транспорта России и Китая по итогам заседания, которое прошло в Москве в ноябре 2016 года.

Пункт пропуска на 2,5 млн человек в год

Трансграничная канатная дорога, по словам губернатора Приамурья, будет единственной в мире с паспортно-визовым контролем. В начале ноября в рамках реализации проекта установлен новый пункт пропуска Благовещенск-1-Хэйхэ.

"Пункт пропуска юридически и технологически является неотъемлемой составной частью канатной дороги. Проектная пропускная способность данного пункта пропуска — 2,5 миллионов человек в год", — рассказал Козлов, уточнив, что благодаря "канатке" сообщение между двумя государствами будет круглогодичным, не зависящим от сезонности.

Путь от российского до китайского берега реки Амур по канатной дороге должен занять не более 5-6 минут, протяженность "канатки" составит 768 метров, по проекту, при двух работающих линиях пропускная способность дороги составит 1,8 тысяч человек в час.

Сейчас в зависимости от сезона между двумя берегами курсируют теплоходы, автобусы или суда на воздушных подушках.

Инфраструктура для "Золотой мили"

Канатная дорога войдет в состав туристско-рекреационного кластера "Амур" и станет ключевым объектом проекта "Золотая миля". "Золотая миля" — это 42 гектара намывной территории на берегу реки Амур, здесь планируется создать несколько функциональных зон: делового общения, культурно-досуговую, общественного и коммерческого назначения. Возводить объекты на намывной территории будут за счет частных инвесторов, но требуется еще создать инфраструктуру.

"Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры проекта "Золотая миля" осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Эти базовые объекты на сегодня не завершены. Для их завершения необходимо 6155,2 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 5847,3 миллиона рублей, из консолидированного бюджета Амурской области — 308 миллионов рублей", — пояснил Козлов, уточнив, что "вопрос с финансированием из федерального бюджета не решен".

Тем не менее, подчеркнул Козлов, первый проект в рамках "Золотой мили" — трансграничная канатная дорога реализуется, завершается проектирование.

"Инвестор с российской стороны по канатной дороге — ООО "ЗЭД "Девелопмен". По остальным объектам также ведется работа с потенциальными инвесторами", — сказал Козлов.

По прогнозу властей Приамурья, "Золотая миля", канатная дорога и мост Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур, строительство которого началось 24 декабря, должны увеличить турпоток из Китая до 1 миллиона туристов в год, ежегодные траты китайских туристов на российском берегу, по прогнозам, должны составить 1 миллиард долларов. В 2015 году Амурская область стала третьей по России по числу туристов из КНР, уступив Москве и Приморскому краю.