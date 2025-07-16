Бассейн своими руками: как сделать самому дома и на даче

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Построить бассейн своими руками дома, на даче, во дворе частного дома: пошаговая инструкция, как сделать это самому в домашних условиях, виды бассейнов, цена, уход – в материале РИА Новости.

Бассейн в доме

Построить мобильный или стационарный бассейн во дворе дома или на даче – мечта многих владельцев. Это идеальное место летнего отдыха для взрослых и детей в шаговой доступности после работ в саду или на огороде.

По мнению Дмитрия Мамина, инженера, эксперта в сфере подготовки проектной и технической документации, наиболее популярными конструкциями являются чаши из композитных материалов на основе пластика. Такие варианты исключают трудоемкий процесс возведения конструкций бассейна своими руками на даче или во дворе дома, при этом сама чаша является прочной и легкой за счет усиления материала синтетическими волокнами. "Подобный материал позволяет создавать бассейны разных замысловатых форм, также в конструкции будут предусмотрены ступеньки и все необходимые отверстия для инженерных коммуникаций. Габариты таких бассейнов – от 2 до 14 метров, глубина воды – до 2,5 метров. Для их установки необходимо лишь подготовить грунт, вложить туда чашу, подключить все коммуникации и сделать обходные дорожки", – отмечает эксперт.

Виды бассейнов

Частные бассейны бывают нескольких видов. О них рассказал Дмитрий Панфёров, руководитель департамента бассейновых технологий BWT.

Надувной

Надувной – самый дешевый и простой вариант чаши из ПВХ-материала, в некоторых случаях основной материал усилен полиэстеровой пленкой. Его отличает доступная цена, он не требует монтажа, его не надо строить, а можно поставить в любом месте на даче или во дворе и убрать на зиму. Главное условие их бесперебойной эксплуатации - ровная земля в качестве основания для установки. Однако есть несколько минусов: в таком бассейне одновременно могут находиться только два-три человека, вода в нем начинает очень быстро "цвести", а также он подвержен воздействию высокой температуры и ультрафиолетовых лучей, поэтому быстро рвется и ломается.

Каркасный

"Каркасный бассейн – это сборное сооружение из металла или пластика с ПВХ-чашей для воды, а также дополнительными комплектующими: лестницей, сливным шлангом, приспособлением для фильтрации и т.д.", – поясняет Кирилл Парамонов, руководитель технической службы направления “Полимерная изоляция” ТЕХНОНИКОЛЬ. Однако борта каркасных бассейнов состоят из пленки, поэтому их легко повредить, а ремонт может обойтись довольно дорого. Установка каркасного бассейна своими руками займет несколько часов. Важно уделить внимание подготовке основания — оно должно быть ровным, без выступов, торчащих палок или металлических предметов. Если рельеф участка имеет неровную поверхность, то нужно будет снять верхний слой, постелить геотекстиль и отсыпать песком. На зиму бассейн на улице придётся разбирать и хранить в теплом помещении, потому что эта модель не устойчива к холоду.

Деревянный

"Деревянный – сборный бассейн из цельной автоклавированной древесины северной смолистой сосны с пропиткой IV класса. Установить его можно как на поверхности, так и с углублением. Даже самые большие модели (6-8 метров) можно строить на поверхности – это значительно сокращает расходы и время на подготовку места для монтажа", – говорит Дмитрий Панфёров. Выглядит такой бассейн натурально и экологично, как на красивых фото из социальных сетей.

Бетонный

Бетонный – надежная и долговечная конструкция. Срок эксплуатации без капремонта достигает 50 лет. Бассейн можно установить как на открытой площадке во дворе дома или на даче, так и внутри помещения. Такой бассейн своими руками устанавливать довольно трудоёмко. "Бетонная чаша для воды не ограничена определенной формой или размером, только фантазией клиента или проектировщика, а отделку можно выполнить из любого материала от мозаичной плитки до декоративных камней, при этом она максимально сейсмоустойчива", – отмечает Дмитрий Панфёров. Однако есть и несколько минусов, в первую очередь, это стоимость и сложность монтажа. По словам эксперта, при заливке высококачественного водостойкого бетона чаша должна выстаиваться порядка трех недель, в котловане обязательно делать дренажный слой, опалубку и армирующую сетку. Конструкция довольно затратная в обслуживании, под системы фильтрации и водоочистки придется отводить или построить помещения отдельно.

Чаша из нержавейки

Чаша из нержавеющей стали – самая технологичная конструкция. Она не менее надежная, чем бетонная, но при этом весит гораздо меньше, поэтому расположить ее можно даже на верхних этажах здания. По словам Дмитрия Панфёрова, такая прочная и долговечная чаша защищена от протечек, не подвержена механическим повреждениям и коррозии, а также служит дольше, чем из бетона. Бассейны из нержавеющей стали гораздо быстрее монтируются, их можно в любой момент переоборудовать, не останавливая работу бассейна. Отделку можно сделать из любого декоративного материала, который будет гармонично смотреться на даче или во дворе загородного дома.

Из покрышки

Чтобы самостоятельно и недорого сделать небольшой бассейн своими руками, потребуется старая покрышка, лучше всего от сельхозтехники (комбайна или трактора). Найти такие шины можно на частных фермах или приобрести б/у покрышки в интернете. Резина не портится от влаги, а армированные проволокой стены шины с легкостью выдержат тяжесть воды.

Необходимые для работы подручные материалы и инструменты:

большая покрышка;

песок, щебень, цемент;

виниловая пленка (выстелить дно бассейна);

краска для украшения уличного бассейна;

болгарка или лобзик;

лопата, строительный уровень, мастерок;

емкость для замеса бетона.

Работы поэтапно:

Обрезать шину по краю рабочей части, удаляя верхнюю горизонтальную плоскость (если положить шину на бок). Затем уложить покрышку на место будущей установки и очертить ее для определения площади проведения подготовительных работ. В месте установки бассейна-шины удалить слой дерна, выровнять поверхность и установить покрышку. Далее необходимо сделать бетонное днище: замешать из цемента, песка и щебня бетон и залить внутрь так, чтобы слой закрывал нижнюю горизонтальную часть покрышки. После полного застывания бетона на дно чаши уложить виниловую пленку, это обеспечивает возможность чистить чашу, облегчит слив и замену воды. Можно покрасить покрышку любым цветом по желанию, залить воду и приступать к водным процедурам. В таком бассейне могут плескаться дети или поместиться один взрослый.

Из поддонов

Собственными силами можно построить на даче каркасный бассейн из деревянных поддонов. Планируя изготовление такой недорогой конструкции, необходимо учесть один важный нюанс – размер чаши должен быть кратен величине поддонов, чтобы не пришлось их обрезать.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

поддоны (в хорошем состоянии);

деревянные планки;

шурупы, проволока;

скобы и степлер;

электролобзик или ножовка;

рулетка и канцелярский нож;

виниловая пленка.

Порядок выполнения работ:

Выровнять площадку для установки бассейна своими руками. Плотно друг к другу выложить поддоны необходимой длины и ширины (по размеру водоема) на ровной площадке и соединить их шурупами, образуя дно. Приступить к сборке стенок бассейна. Чтобы начать делать бортики, поддоны устанавливают по периметру донной части вертикально и соединяют между собой и с днищем. Каркас бассейна дополнительно можно усилить планками и при необходимости связать проволокой. Внутрь выстелить виниловую пленку и тщательно обмять ее по линии стыков днища бассейна и бортов. Делать это нужно аккуратно, т.к. именно в этих местах чаще всего она рвется. Закрепить виниловое полотно по верхнему краю бортов с помощью степлера. Далее присоединить шланги подачи и слива воды, можно подключить и систему циркуляции. После набора воды самодельный бассейн готов к эксплуатации.

Как построить бассейн: пошаговая инструкция

Выбор и подготовка места

"Для того чтобы построить бассейн своими руками на даче или во дворе дома, необходимо вырыть котлован. Если дом уже готов и выполнено озеленение территории, то возможна только ручная разработка котлована лопатами, а это очень трудозатратный процесс. Далее нужно определиться с видом конструкций бассейна и инженерных систем. Выбирая место обустройства будущего искусственного водоема, важно учитывать вертикальную планировку участка, бассейн не должен находиться в низине, так же важна удаленность его от жилого дома и деревьев. Желательно выбрать и подготовить место на солнечной стороне, защищенной от ветра, а также учесть близость воды к подключению инженерных сетей", – говорит Дмитрий Мамин.

Монтаж

Перед началом работ необходимо подготовить план системы с чертежами подключения к коммуникациям и точными размерами будущей установки.

Более трудоемкие в установке готовые чаши и бетонные конструкции. В этом случае без помощи профессионалов обойтись будет сложно - потребуется серьезная грунтовая подготовка: рытье котлована, отсыпка песком и щебнем, бетонирование.

« "В сложных с точки зрения климатических условий регионах рекомендуется утеплять стенки и дно бассейна. Это необходимо, чтобы предотвратить воздействие сил морозного пучения. Для этой цели используются плиты экструзионного пенополистирола (XPS). На дне они укладываются поверх песчаной подушки сплошным слоем. За счет высокой прочности такой утеплитель выдерживает экстремальные нагрузки. Для частного домостроения доступны марки XPS, обладающие хорошими показателями прочности на сжатие при 10% деформации, вплоть до 400 кПа. На деле это означает, что материал выдерживает нагрузку 40 тонн на квадратный метр", – поясняет Кирилл Пархоменко.

Бетонные бассейны наиболее трудоемкие, но одновременно и самые долговечные. Для их монтажа готовится котлован, при этом стенки делают с небольшим уклоном наружу (около четырёх-шести градусов). "Это нужно, чтобы добиться устойчивости конструкции. Дно котлована отсыпается щебнем и песком, после укладывается бетонная смесь. Стенки котлована также можно монтировать при помощи бетона, выставив традиционную опалубку. А можно построить из блоков", – говорит Кирилл Пархоменко.

По словам эксперта, как и в предыдущем случае рекомендуется утеплить котлован: смонтировать слой теплоизоляции из экструзионного пенополистирола на дне и утеплить стенки. В большинстве российских регионов преобладают пучинистые грунты. Воздействие сил морозного пучения может деформировать конструкцию бассейна, что чревато появлением трещин. Зимой влага и вода в слое грунта, которая не успела уйти, замерзает и расширяется в объеме, давит на стенки бассейна. Весной же, когда все оттает, грунт уменьшается в объеме. Такие подвижки негативно влияют на бетонные конструкции.

« "Строительство бетонных бассейнов во дворе – это целая наука, и подходить к возведению такого сооружения нужно очень ответственно, с привлечением специализированных организаций на этапах проекта, монтажа, гидроизоляции, водоподготовки и т.д.", – говорит Кирилл Парамонов.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для устройства бассейна своими руками. Котлован в глубину выкапывают на 30 см больше создаваемой чаши и застилают слоем гидроизоляции. После этого укладывают геотекстиль сплошным полотном и склеивают с основанием двусторонним скотчем.

Подключение коммуникаций

В стоимость проектных и строительных работ надо заложить водоснабжение, электроснабжение, канализацию и, если требуется, теплоснабжение.

Для типового бассейна во дворе требуются три трубы: донный слив, скиммерная и впускная труба. Для мощных фильтров может потребоваться дополнительное электроснабжение. Что касается канализации, то проще всего подключиться к центральной канализации. Если же на даче её нет, то воду либо сливают в ближайший водоём, либо устанавливают собственное очистное сооружение, что значительно дороже.

Отделка

Для отделки стенок и дна чаши стационарного бассейна изнутри используют различные влагостойкие материалы:

полипропилен (пластиковые пластины);

ПВХ-пленку;

керамическую плитку;

природный камень;

мозаику.

© Pexels / Konstantinos Eleftheriadis Дом с бассейном © Pexels / Konstantinos Eleftheriadis Дом с бассейном

При отделке бассейна важно позаботиться и о крепеже. Если планируется построить бетонную конструкцию во дворе, то рекомендуется использовать нержавеющий крепеж, а если вода хлорированная, то из стали с высокой коррозионной стойкостью.

« "Для данных целей подойдут стальные анкера FAZ II R или FBN II R. Для малогабаритных деталей можно использовать шурупы из нержавеющей стали: "антивандальные" с потайной головкой или же с гайки с колпачковой формой для улучшения дизайнерского вида, потому что еще одной задачей является эстетика. Но всё-таки лучше отдать предпочтение такому крепежу, чтобы за него нельзя было ни зацепиться, ни поцарапаться из соображений безопасности", – советует Дмитрий Киселёв, к. т. н., руководитель российской испытательной лаборатории ГК fischer.

Сколько стоит сделать бассейн

Финальную стоимость проектирования и строительства бассейна с привлечением компании-подрядчика будут определять специалисты на основании сметы проекта. От цен компаний можно отталкиваться и планируя возведение бассейна своими руками у себя на даче.

Так, популярные в 2025 году полипропиленовые бассейны глубиной полтора метра и размером семь на три метра стоят порядка 300 тысяч рублей. А построить во дворе бетонный бассейн таких же параметров – от 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Способы очистки бассейна

Дезинфекция, фильтрация и механическая уборка — ключевые этапы очистки бассейнов. Для небольшого бассейна на дачном участке есть несколько вариантов очистки воды:

Песочный фильтр. Он удерживает мелкий мусор, но требует еженедельной чистки и замены песка раз в четыре месяца.

Картриджный фильтр. Он проще в использовании, но дороже песочного по стоимости. Достаточно промывать картридж под водой и возвращать его на место в корпус фильтра.

В дополнение к фильтру необходимо еженедельно обслуживать бассейн с помощью специальной химии – средств корректировки уровня pH и хлора. Уровень pH бассейна должен быть в пределах 7.2 до 7.4, а уровень свободного хлора 0,3–0,8 мг/л. Дополнительно необходимо использовать альгицид и флокулянт.

СанПиН 2.1.2. 1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества". В таком случае разрабатываются различные способы подготовки воды в бассейнах: обработка с помощью сорбционных и песочных фильтров, химическими средствами с автоматическим измерением показателей и дозацией реагентов, УФ облучение электрохимическим способом, озонирование", – поясняет Дмитрий Панфёров. "Если заказчик хочет автоматизировать уход за бассейном, а бюджет позволяет поставить комплексную систему водоочистки, тогда ориентируются на нормы"Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества". В таком случае разрабатываются различные способы подготовки воды в бассейнах: обработка с помощью сорбционных и песочных фильтров, химическими средствами с автоматическим измерением показателей и дозацией реагентов, УФ облучение электрохимическим способом, озонирование", – поясняет Дмитрий Панфёров.

Уход за бассейном

В случае если бассейн во дворе имеет автоматическую систему водоочистки, то правильный уход за ним включает сбор мусора с помощью сачка или робота-пылесоса, а также обслуживание самой системы водоподготовки – своевременное пополнение химических реагентов.

Если бассейн оснащен песочным или картриджным фильтром, то уход за ним включает в себя несколько стадий.

Обслуживание бассейна на даче своими руками, по словам Дмитрия Панфёрова, проходит в четыре этапа:

I этап: регулирование уровня рН.

Уровень рН показывает "характер" воды. Высокие значения делают воду "агрессивной" для кожи и снижают эффективность действия других средств ухода за водой, а слишком маленькая величина рН приводит к разрушению пленки бассейна и агрессивно воздействует на оборудование. Идеальный показатель - от 7.2 до 7.4.

© Pixabay / 526663 Бассейн © Pixabay / 526663 Бассейн

II этап: уничтожение водорослей.

Из-за водорослей вода меняет цвет (зеленый, желтый, черный, розовый) и служит питательной средой для бактерий. Поэтому необходимо контролировать, чтобы ни в воде, ни на стенках бассейна не появились водоросли. Уничтожить их поможет альгицид.

III этап: дезинфекция воды.

Есть два вида дезинфекции воды – длительная и шоковая (ежедневная).

Длительная с помощью продуктов медленного хлорирования воды позволяет купаться без опасений в чистой и безопасной воде. Ежедневная шоковая дезинфекция применяется каждый день, желательно вечером с помощью специальных хлорных средств.

Существует также бесхлорная дезинфекция с помощью гранулированного активного кислорода. Средство не содержит хлор и может применяться как для длительной, так и для шоковой дезинфекции воды.

IV этап: борьба с прочими проблемами.

Если вода мутная и фильтр не может устранить это загрязнение, то в этом случае целесообразно применять флокулянт, который преобразует загрязнения в хлопья, а с ними уже может справиться и фильтровальная установка.

При большом количестве железа и солей жесткости в воде, которые тоже отрицательно влияют на ее качество и цвет, используются средства для стабилизации жесткости и нейтрализации металлов. Они связывают находящиеся в воде соли жесткости и растворенное железо и не дают им изменять цвет воды и откладываться на стенках бассейна.

