Инвалиды смогут сами выбирать подходящие им техсредства реабилитации

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Эксперимент, в рамках которого инвалиды могут самостоятельно выбирать подходящие им технические средства реабилитации по сертификату, может быть расширен, рассказал журналистам председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в понедельник.

"В вопросах технических средств реабилитации я вижу перспективу в участии самих граждан, инвалидов и инвалидных организаций в вопросах выбора тех технических средств, которые им нужны. Я имею в виду так называемый свободный пакет выбора, когда деньги… выделяются не под закупку конкретных средств, а под то, чтобы эти изделия были на рынке, а каждый, кто имеет право,… мог на этот сертификат приобрести то, что ему нужно", — сказал Рязанский.

Он добавил, что сейчас такой эксперимент проводится в Ханты-Мансийском округе.

"Если мы наладим эту работу,… то мы, конечно, будем рекомендовать изменения в законодательство", — подчеркнул сенатор.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что расходы на технические средства реабилитации для инвалидов, в том числе детей, не будут снижаться в 2017-2018 годах.