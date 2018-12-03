Россия намерена укреплять военное сотрудничество с Вьетнамом

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Стратегическое партнёрство военных ведомств России и Вьетнама будет укрепляться, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с заместителем министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Нгуен Ти Винем в Москве в понедельник.

"Готовы и далее тесно координировать совместные действия для развития российско-вьетнамских отношений, особенно в свете того, что 2019-й станет перекрёстным годом России и Вьетнама. Уверен, что наша встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между министерствами обороны двух стран в духе стратегического партнёрства", — сказал Шойгу.

Он отметил, что рад встрече с вьетнамским коллегой. "Вьетнам — наш давний партнёр, отношения с которым носят особый, доверительный характер. Отмечаем поступательную динамику двустороннего политического диалога на высшем уровне", — сообщил Шойгу.

В министерстве обороны РФ, подчеркнул он, придают первостепенное значение реализации договорённостей, достигнутых в сентябре в Сочи президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом (с 23 октября 2018 года — президент Вьетнама), а также в ходе ноябрьского визита в Ханой председателя правительства России Дмитрия Медведева.

"За последнее время активизировался делегационный обмен между нашими министерствами", — напомнил Шойгу, отметив, что в министерстве обороны РФ считают востребованным регулярное проведение стратегического диалога по вопросам обороны на уровне заместителей глав военных ведомств.

"Сегодня вы с моим заместителем генерал-полковником Фоминым Александром Васильевичем проведёте очередной, четвёртый раунд", — сказал Шойгу, обращаясь к Нгуен Ти Виню.