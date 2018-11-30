Систему ПВО в Крыму усилили дивизионом "Панцирь-С"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Систему противовоздушной обороны Южного военного округа усилили, разместив в Крыму дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", сообщили в пресс-службе округа.

"Новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО, дислоцированных в Крыму, в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск военного округа", — уточняется в сообщении.

Перед этим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли боевые стрельбы с участием ЗРПК.

Кроме того, накануне на боевое дежурство у Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной, встал дивизион зенитной ракетной системы С-400. Три предыдущих размещены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

"Панцирь-С" по целому ряду параметров превосходит зарубежные аналоги: по своим боевым возможностям комплекс с высокой эффективностью может вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Кроме России, ЗРПК стоит на вооружении у Алжира, Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии, Ливии и Омана.

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