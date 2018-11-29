Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной

ДЖАНКОЙ (Крым)/МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

Этот дивизион стал четвертым по счету на полуострове. Его разместили недалеко от Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих разместили под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

Приказ заступить на боевое дежурство отдал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Боевые расчеты выдвинулись на позиции, где развернут пусковые установки и начнут отслеживать цели.

Накануне на полигоне в Астраханской области успешно прошли первые стыковочные стрельбы "Триумфа": боевые расчеты поразили мишени, имитирующие низколетящие, скоростные и баллистические цели.