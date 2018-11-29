Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной

ДЖАНКОЙ (Крым)/МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
Приказ заступить на боевое дежурство отдал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
Боевые расчеты выдвинулись на позиции, где развернут пусковые установки и начнут отслеживать цели.
Накануне на полигоне в Астраханской области успешно прошли первые стыковочные стрельбы "Триумфа": боевые расчеты поразили мишени, имитирующие низколетящие, скоростные и баллистические цели.
Также личный состав совершил многокилометровый марш по полигону, где ЗРС тестировали на виброустойчивость в движении по разным типам дорог и на разной скорости. Для машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов. Ее тактико-технические характеристики значительно лучше, чем у знаменитой предшественницы — С-300ПМ. При этом С-300, по оценке специалистов, существенно превосходит по эффективности зарубежные аналоги.