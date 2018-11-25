Керченский пролив закрыли для гражданских судов после провокации Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Такое решение приняли в целях безопасности.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям российских властей.

"Киев получит по зубам"

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пообещал, что действия трех кораблей ВМС Украины не останутся без ответа.

"У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживают США и европейские страны", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, киевские власти должны строго соблюдать российские законы и международные нормы судоходства у берегов Крыма и в Керченском проливе.

"Я думаю, что они получат по зубам и на этом все закончится. Никто не позволит играть с Россией", — подчеркнул Фикс.

Ситуация в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Москва расценила действия киевских властей как "морской терроризм" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Пограничное управление ФСБ по Крыму, в свою очередь, заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

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