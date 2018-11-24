Стоять насмерть. Пять русских подразделений, принявших неравный бой

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Крупные наступления не всегда идут так, как планировалось. Математический расчет соотношения сил и средств, намеченные сроки, изрисованные стрелками оперативные карты — все это может разбиться о горстку обороняющихся героев. РИА Новости рассказывает о случаях, когда небольшие подразделения принимали бой с многократно превосходящими силами противника.

Вдвоем против эскадры

Одна из самых ярких страниц истории русского Военно-морского флота времен Первой мировой — бой канонерских лодок "Сивуч II" и "Кореец II" с германской ударной эскадрой у острова Кихну в Рижском заливе 6 августа 1915-го. Канонерки в сумерках буквально нос к носу столкнулись с крейсером "Аугсбург" и двумя эсминцами V-29 и V-100. "Сивуч" и "Кореец" не имели приказа ввязываться в бой и попытались оторваться от преследователей. Но у тех было преимущество в скорости: эсминцы и крейсер догнали русские лодки, осветили их прожекторами и открыли огонь с дистанции в 25 кабельтовых (4,6 километра).

Немцы сосредоточились на "Сивуче" и сразу разбили ему кормовые орудия. Прикрывая отступающего, "Кореец" пошел на противника в лоб. Одним из выстрелов удалось сбить носовой прожектор на германском крейсере, и на какое-то время поле боя погрузилось в темноту.

Однако прожектор быстро вернули на место. Луч выхватил из тумана силуэт "Сивуча". Командир "Аугсбурга" принял его за линейный крейсер "Слава" и вызвал подкрепление. Через 20 минут к месту боя подошли сразу семь германских эсминцев и линкоры "Нассау" и "Поезн", с ходу открывшие огонь по русскому кораблю из 280-миллиметровых орудий. Героически сражавшийся под командованием капитана второго ранга Петра Черкасова "Сивуч" продержался еще полчаса, нанеся повреждения крейсеру и эсминцу. Его расстреляли с близкого расстояния. "Корейцу" удалось выйти из боя и оторваться от преследования.

Закрепиться и удержать

Один из символов героической обороны красноармейцев в Великую Отечественную — бесспорно, Дом Павлова в Сталинграде. С крыши четырехэтажного здания в районе Площади Девятого Января прекрасно просматривалась окружающая местность. С 23 сентября по 25 ноября 1942-го это полуразрушенное строение удерживалось небольшим подразделением 42-го гвардейского стрелкового полка. Тридцать один боец под командованием старшего лейтенанта Ивана Афанасьева и сержанта Якова Павлова на протяжении 58 дней отчаянно отражал непрерывные атаки неприятеля.

© Фото : Общественное достояние После окончания Сталинградской битвы. На заднем плане — Мельница Гергардта © Фото : Общественное достояние После окончания Сталинградской битвы. На заднем плане — Мельница Гергардта

Полковник вермахта Вильгельм Адам, принимавший участие в нескольких наступлениях на советский бастион, после войны вспоминал, что немецкие штурмовые группы неоднократно захватывали нижний этаж Дома Павлова, но так и не смогли подняться выше. Каждый раз их встречали гранатами и огнем стрелкового оружия. С защитниками здания не справились даже танки: их атаки успешно отбивали противотанковыми ружьями и ротными минометами. За два месяца обороны красноармейцы потеряли убитыми лишь три человека. Но практически все получили ранения. Счет уничтоженных немцев идет на сотни.

Двенадцать атак

Бой десантников 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка на высоте 3234 в афганской провинции Хост 7 — 8 января 1988 года по праву считается образцом грамотных действий подразделения в обороне. Тридцать девять советских солдат и офицеров отразили натиск 400 душманов и пакистанских коммандос, потеряв убитыми шестерых. За десять часов сражения десантники отбили 12 вражеских атак. Противник неоднократно подбирался к позициям роты на расстояние броска гранаты (25-30 метров), но не смог прорвать оборону ни на одном участке. Практически все выжившие гвардейцы к концу боя были ранены, однако высоту не оставили, пока по прикрываемой ими дороге не проследовал последний конвой с гуманитарной помощью в сторону города Хост.

CC BY-SA 3.0 / pravdao9rote.ru / Церемония награждения орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды солдат, участвовавших в бою за высоту 3234 CC BY-SA 3.0 / pravdao9rote.ru / Церемония награждения орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды солдат, участвовавших в бою за высоту 3234

Режиссер Федор Бондарчук, экранизировавший эту историю в 2006 году в фильме "9 рота", о многом умолчал, сделав акцент на том, что десантников якобы забыли в горах. На самом же деле командование 345-го полка наблюдало за боем с соседней высоты. Полковая артиллерия постоянно обстреливала наступающих душманов. В критический момент к 9-й роте с боями пробился разведывательный взвод 3-го парашютно-десантного батальона в количестве 12 человек под командованием старшего лейтенанта Алексея Смирнова, доставивший боеприпасы. Для обеспечения устойчивой связи с подразделением использовался самолет-ретранслятор, барражировавший над районом боевых действий.

Железная рота

Бой у высоты 776, произошедший 29 февраля — 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье неподалеку от селения Улус-Керт, — один из самых трагических эпизодов Второй чеченской кампании. Девяносто бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии встали на пути многократно превосходящих сил боевиков. Саудовский террорист Хаттаб вел на высоту две с половиной тысячи бандитов, недобитых в Грозном и выбравшихся в конце февраля из шатойского котла. По уходящим боевикам непрерывно долбила артиллерия, работала авиация. Спастись бандиты могли только в горах. Хаттаб принял решение идти на прорыв через редкое оцепление. Волею судьбы банда вышла точно на позиции 6-й роты, успевшей занять оборону на высоте 776.

Разведчики Гв.лейтенанта Кожемякина Д.С. Группа перед выходом 29.02.2000 Разведчики Гв.лейтенанта Кожемякина Д.С. Группа перед выходом 29.02.2000

Бой начался 29 февраля в 12:30, когда разведдозор десантников наткнулся на головной отряд боевиков. После короткой перестрелки разведчики отошли на высоту к остальной роте. На ее позиции террористы вышли в 16:00, и стрельба не смолкала еще много часов. К концу первого дня столкновения 31 боец подразделения погиб. Бой возобновился ночью. По воспоминаниям выживших, боевики шли в полный рост, волна за волной. Примерно в 05:00 противник ворвался в окопы роты, завязалась ожесточенная рукопашная. Последний приказ в этом бою отдал гвардии капитан Виктор Романов, принявший командование остатками роты после гибели старших офицеров. Поняв, что выхода нет, он связался с полковой артиллерией по радиостанции и вызвал огонь на себя.

Не числом, а умением

В неравной битве выжили лишь шестеро солдат, однако рота уничтожила около 500 боевиков. Более того, десантники задержали противника и выиграли время для подхода резерва федеральных сил. Из ущелья вырвались немногие из террористов — с ранениями и по большей части израсходованным боекомплектом. Остальных в последующие недели либо уничтожили, либо захватили и разоружили.

Весной 2017-го в провинции Алеппо 16 бойцов российских Сил специальных операций дали бой крупному бандформированию ИГ*, насчитывавшему три сотни штыков. Подразделение спецназа несколько дней вело разведку на переднем крае обороны Сирийской арабской армии, выявляло здания, занятые террористами, их опорные пункты, склады с боеприпасами и наводило на цели фронтовую авиацию. После серии бомбо-штурмовых ударов боевики сообразили, где засел корректировщик, и отправили на уничтожение группы спецназа фактически мотострелковый батальон. Главари бандитов быстро поняли, что за ними наблюдают не просто пехотинцы.

Террористы, прикрываясь бронированными "джихад-мобилями", пошли в атаку на "сирийский вал" — насыпь, на которой держали оборону бойцы ССО. Спецназ встретил противника метким огнем из противотанковых ракетных комплексов. Расчеты ПТРК, постоянно меняя позицию, быстро уничтожили всю технику противника, а снайперы и пулеметчики рассеяли наступающих. Боевики были вынуждены отойти. Погибших и раненых среди бойцов ССО не было. Старшего группы удостоили звания Героя России, еще троих офицеров наградили орденами.