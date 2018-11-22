В Москве прошли российско-казахстанские консультации по безопасности

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российско-казахстанские консультации по безопасности прошли в четверг в Москве, их провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента – секретарь Совбеза Республики Казахстан Габит Байжанов, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.
Отдельное внимание уделено обсуждению тематики противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, а также вопросов обеспечения продовольственной безопасности, в том числе с учетом требований ЕАЭС, отмечается в сообщении.