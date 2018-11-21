В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации предлагают Совбезу РФ подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", где определяются условия применения Россией ядерного оружия.
"Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности (рекомендуется) рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия", — говорится в рекомендациях.
Также участники мероприятия отметили необходимость разработки проекта "Национальной военной стратегии РФ".
Также в рекомендациях значится предложение в рамках работы секции по проблемам военной безопасности научного совета при СБ РФ рассмотреть вопрос о перспективах развития стратегических сил сдерживания в условиях применения новых форм и методов ведения войны, повышения возможностей высокоточных средств поражения.
Участники мероприятия рекомендовали также МИД РФ разработать соглашение о мерах биологической защиты, запрещающее деятельность военных биологов третьих стран на территориях стран-участниц ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.
Как отмечается в документе, результаты анализа военно-политической обстановки свидетельствуют о существенном повышении напряженности и конфронтации в отношениях между странами.
Все это, отмечают участники мероприятия, свидетельствует о росте объема и сложности задач по обеспечению национальной и военной безопасности России, обусловливает необходимость повышения обороноспособности страны, укрепления военной организации государства и ее ядра – ВС РФ.
В рекомендациях говорится и о необходимости совершенствования законодательной базы в сфере функционирование военной организации государства, организационно-правовые условия строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
"В "военном пакете" законов, доктринальных и концептуальных актах имеют место несогласованность отдельных положений. Разнообразная не унифицированная терминология, применяемая в нормативных правовых актах, затрудняет правоприменительную деятельность, создает правовые коллизии", — говорится в документе.