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В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

(обновлено: 19:16 21.11.2018)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации предлагают Совбезу РФ подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", где определяются условия применения Россией ядерного оружия.

Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
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Такое предложение содержится в проекте рекомендаций, принятых в среду по итогам проведённого комитетом Совфеда по обороне и безопасности "круглого стола", посвящённого нормативно-правовому обеспечению строительства и развития ВС РФ в условиях трансформации форм и способов ведения вооруженной борьбы.

"Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности (рекомендуется) рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия", — говорится в рекомендациях.

Также участники мероприятия отметили необходимость разработки проекта "Национальной военной стратегии РФ".

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CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
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В "круглом столе", помимо сенаторов, приняли участие представители Минобороны, Генштаба и Совбеза РФ.

Также в рекомендациях значится предложение в рамках работы секции по проблемам военной безопасности научного совета при СБ РФ рассмотреть вопрос о перспективах развития стратегических сил сдерживания в условиях применения новых форм и методов ведения войны, повышения возможностей высокоточных средств поражения.

Участники мероприятия рекомендовали также МИД РФ разработать соглашение о мерах биологической защиты, запрещающее деятельность военных биологов третьих стран на территориях стран-участниц ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.

Как отмечается в документе, результаты анализа военно-политической обстановки свидетельствуют о существенном повышении напряженности и конфронтации в отношениях между странами.

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© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
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"Повышается вероятность разрешения мировых, региональных и локальных проблем средствами вооруженного насилия, развязывания крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия; активизируются международный терроризм, противоправная деятельность экстремистских, сепаратистских, националистических и религиозных движений; в военном деле происходят динамичные изменения, вызванные созданием новых видов оружия и военной техники, трансформацией форм и способов ведения боевых действий", — говорится в рекомендациях.

Все это, отмечают участники мероприятия, свидетельствует о росте объема и сложности задач по обеспечению национальной и военной безопасности России, обусловливает необходимость повышения обороноспособности страны, укрепления военной организации государства и ее ядра – ВС РФ.

В рекомендациях говорится и о необходимости совершенствования законодательной базы в сфере функционирование военной организации государства, организационно-правовые условия строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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В частности, отсутствуют федеральные законы о ВС РФ, о военном строительстве в Российской Федерации, о гражданском контроле над военной организацией и военной деятельностью. Положения некоторых федеральных законов носят декларативный характер, в них не четко очерчены полномочия, права и обязанности, юридическая ответственность субъектов права, участвующих в обеспечении военной безопасности, констатируют участники мероприятия.

"В "военном пакете" законов, доктринальных и концептуальных актах имеют место несогласованность отдельных положений. Разнообразная не унифицированная терминология, применяемая в нормативных правовых актах, затрудняет правоприменительную деятельность, создает правовые коллизии", — говорится в документе.

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