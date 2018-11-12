Российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим службы

ДУШАНБЕ, 12 ноя — РИА Новости. Российская военная база в Таджикистане перешла на усиленный режим несения службы после информации о задержании в стране боевиков ИГ*, которые якобы намеревались совершить теракт на проходной, сообщил РИА Новости помощник командира базы Владимир Александров.

"Мы пока не получали никакой информации от спецслужб Таджикистана, но после информации в интернете по приказу командира российская военная база перешла на усиленный режим, ведется разбирательство, о результатах будет сообщено во вторник утром", — сообщил офицер.

*Террористическая организация, запрещенная в России.