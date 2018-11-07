ИГ* и "Аль-Каида"* демонстрируют тенденцию к объединению, заявил Бортников

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил о ряде признаков, указывающих на возможное объединение запрещенных в России террористических группировок ИГ* и "Аль-Каида"*.

"Как весьма серьезное, чреватое многочисленными негативными последствиями, оцениваем вероятное объединение потенциалов МТО "Аль-Каида"* и ИГ*. Имеется ряд признаков, указывающих на их возможное объединение", — сказал Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

По его словам, обе организации используют близкую идеологическую базу и общие людские ресурсы для пополнения отрядов друг друга. Бортников отметил, что многие террористы, несмотря на факты вооруженных столкновений между группировками, переходят из одной структуры в другую, "руководствуясь мотивами личной выгоды, изменениями на поле боя и другими причинами".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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