Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400 в рублях

ГАВАНА (Куба), 31 окт — РИА Новости. Контракт на поставку комплексов С-400 в Индию заключен в рублях, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее сообщалось, что Россия со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству перейдет на расчеты в национальных валютах вместо долларов.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках ЗРК С-400 "Триумф" в октябре 2016 года. Контракт заключили в начале октября.

Приобретение пяти полков обойдется Индии в 5,43 миллиарда долларов. Дели станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

С-400 — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.