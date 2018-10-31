Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400 в рублях

ГАВАНА (Куба), 31 окт — РИА Новости. Контракт на поставку комплексов С-400 в Индию заключен в рублях, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках ЗРК С-400 "Триумф" в октябре 2016 года. Контракт заключили в начале октября.
Приобретение пяти полков обойдется Индии в 5,43 миллиарда долларов. Дели станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.
Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.