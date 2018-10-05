Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Соответствующее соглашение стороны заключили во время визита Владимира Путина в Индию.

Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили приверженность двух стран развитию военно-технического сотрудничества, которое имеет долгую историю, носит доверительный и взаимовыгодный характер.

Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

Оружие для Индии

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Путин и Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 "Триумф" и фрегатов проекта 11356 в октябре 2016 года.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.