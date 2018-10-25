Путин заявил о необходимости повысить уровень подготовки армии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские армия и флот будут дальше модернизироваться, предстоит также повысить уровень подготовки войск, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прежде всего — в рамках новой государственной программы вооружений, которая реализуется с этого года. Акцент в ней сделан на разработку и постановку в войска перспективных образцов вооружений. Многие из них уже в ближайшее время будут готовы к серийному производству. По своим тактико-техническим характеристикам они заметно опережают зарубежные разработки, а некоторые просто не имеют аналогов", — сказал Путин.

По словам президента, при повышении уровня оперативной и боевой подготовки войск необходимо учитывать опыт военных операций в Сирии, характер потенциальных угроз, решать все более сложные, многоплановые задачи.

Он напомнил, что именно такие задачи российские военнослужащие вместе с коллегами из Китая и Монголии успешно отрабатывали недавно в ходе самых масштабных в истории России маневров "Восток-2018".