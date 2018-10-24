Эксперт назвал "гарантированный способ уничтожения США"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Удары ядерным оружием гиперкалибра по опасным по геофизическим условиям зонам на территории США приведут к гарантированному уничтожению страны, пишет военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков в статье для "Военно-промышленного курьера".

По словам эксперта, чтобы предотвратить агрессию со стороны Запада, России не стоит следовать по стопам СССР и соперничать с США в ядерной гонке количественно. Вместо этого он предлагает "ассиметричный ответ" в технологическом аспекте. Сивков отметил, что Москва располагает технологиями создания ядерных боеприпасов калибром более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте.

"Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например, Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развитии ситуации. Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю", — заявил он.

По мнению эксперта, такое оружие принудит западные страны сесть за стол переговоров и отказаться от ограничительных мер в адрес России и от давления на нее.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из него. Он заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от Вашингтона, и добавил, что слом положений РСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.