В Ленобласти спустили на воду малый ракетный корабль "Буря" для ВМФ России

Малый ракетный корабль Буря проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе Пелла в Ленинградской области. 23 октября 2018

Малый ракетный корабль Буря проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе Пелла в Ленинградской области. 23 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Малый ракетный корабль проекта 22800 "Буря" для Военно-морского флота России спустили на воду во вторник на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", передает корреспондент РИА Новости.

"Осталось недолго ждать того знаменательного момента, когда корпус корабля, очередного "Каракурта", коснется своей родной стихии. Для нас это знаменательный день, разрешите от имени главнокомандующего ВМФ России, адмирала (Владимира) Королева выразить слова благодарности за ваш труд по созданию корабля этой серии. А также выразить уверенность, что принятые темпы строительства позволят в 2019 году вывести корабль на заводские и ходовые испытания и в 2020 году передать его нам, военным морякам", — сказал в ходе церемонии спуска замначальника управления кораблестроения ВМФ РФ Михаил Краснопеев.

Как сообщил на церемонии заместитель генерального директора судозавода "Пелла" Сергей Кухтик, этот корабль был заложен в декабре 2016 года. Строительство корабля ведется в соответствии с графиком, он будет своевременно передан ВМФ РФ, добавил он.

Проект 22800 разработан центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". МРК будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — 30 узлов. Длина корабля составит около 67 метров, ширина — около 11 метров, дальность плавания — до 2,5 тысячи миль.

Корабли проекта 22800 оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. На вооружении корабля находится ракетный комплекс "Калибр" и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ". Корабли будут имеют высокую маневренность, повышенную мореходность, а также архитектуру надстроек и корпуса, выполненную по технологиям пониженной отражающей способности. Кроме того, корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тысяч миль.