В Минобороны назвали переговоры Шойгу и Болтона конструктивными

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона были конструктивны, стороны обсудили широкий спектр вопросов, заявили в российском военном ведомстве.

"Переговоры прошли в конструктивном ключе. Обсуждался широкий спектр вопросов как глобальной, так и региональной безопасности в различных частях мира", — сообщили журналистам в Минобороны РФ по итогам прошедшей в Москве во вторник встречи Шойгу и Болтона.

В частности, состоялся обмен мнениями по стратегическим наступательным вооружениям, Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также обсуждены вопросы безопасности на Ближнем Востоке, в Афганистане и ряде других регионов, отметили в Минобороны.