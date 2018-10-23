Мэттис надеется на возможность дальнейшего диалога с Шойгу, заявил Болтон

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис надеется на возможность дальнейшего диалога с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу, сообщил на встрече с российским министром помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Мэттис (министр обороны США) попросил передать привет, и надеется, что у него будет возможность также провести диалог с вами", — сказал Болтон.

Он поблагодарил Шойгу за возможность встречи.

"С нетерпением ожидаем обсуждения тех важных вопросов, о которых вы говорили, а также расширения нашего диалога", — подчеркнул он.

"После встречи наших президентов в Хельсинки, мы получили очень важные задания — расширить и углубить наш диалог, потому мне очень приятно быть здесь, в Москве, вчера и сегодня для того, чтобы выполнить это очень важное поручение", — добавил Болтон.