В Кремле разъяснили слова Путина о ядерном ударе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Кремль пояснил слова Владимира Путина о возможности ядерного удара, прозвучавшие на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Он уточнил, в каких случаях Москва может принять решение о ядерном ударе.
"У нас в доктрине записано, что если — вариант один — на нас нападут с использованием ядерного оружия и — вариант два — на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", — отметил Песков.
По его словам, Путин говорил о том, что Россия ни на кого не нападет первой.
"Но если на нас нападут, вот тогда там все попадут кто в ад, кто в рай и т.д. То есть вот, что было главное. Здесь очень важно это все понять. Все остальное — это все аллегория", — добавил пресс-секретарь.
Выступление на "Валдае"
Говоря о тех, кто применит ядерное оружие против России, Путин заявил, что "агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен".
По его словам, "мы как мученики попадем в рай", а агрессоры "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".