МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Разработка анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установки для новейших неатомных подводных лодок ВМФ России пока идет на наземных прототипах, изучается ее экономичность, сообщил РИА Новости президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Разработку анаэробной установки ведут в России параллельно ЦКБ "Рубин", "Малахит" и Крыловский государственный научный центр.

"У любой работы должен быть экономический смысл. Как только мы его увидим, будем реализовывать, но если говорить о научной части составляющей, то отработка продолжается на наземных прототипах, в ближайшее время, надеемся, у нас появится ещё и прототип в морском исполнении. Он будет приближен к реальным условиям, тогда и будем обсуждать тему, что лучше, что хуже", — сказал Рахманов.

Воздухонезависимая энергетическая установка российской разработки принципиально отличается от зарубежных: в самой установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью переработки дизельного топлива. Иностранные субмарины загружают на борт возимые запасы водорода.

Субмарина проекта "Калина" получит возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, в то время как ее аналоги проектов 636 и 877 класса "Варшавянка" вынуждены всплывать ежесуточно.