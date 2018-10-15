Жириновский предложил назвать новые российские ракеты в честь себя

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил несколько названий нового вооружения РФ, которое в будущем сможет "закрыть от полетов небо в любой страны", в том числе в честь себя — "ВВЖ".

Ранее Жириновский заявил, что на вооружении ВС РФ якобы стоят не только системы С-300 и С-400, но и С-500, С-600 и С-700. Последняя, по словам политика, "может всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух". Комментируя заявление Жириновского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не располагает информацией "по столь чувствительной области как военная техника".

"Конечно, у нас уже есть секретные виды вооружений, параметры которых широкой публике неизвестны. Более того, скоро будут появляться новые ракеты и системы. Они будут способны закрыть от полетов небо любой страны… Или напротив — нанести неожиданный удар в любой точке Земли, минуя чужие системы обороны", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Однако, отметил политик, некоторые из этих разработок пока являются только прототипами и конкретного названия не имеют.

"Поэтому, пользуясь случаем, хочу напомнить, что я свои варианты в Минобороны уже направлял. Название для такого сверхмощного оружия должно внушать врагам страх. Это может быть не С-600 или С-700, а "Сокрушение" или "Всесокрушающий", "Без пощады", "Молниеносный", "За упокой", "Адская карусель", "Неумолимый", "Ангел смерти", "Глас Сатаны" или "Геенна огненная". Можно назвать ракету и "ВВЖ". Я один из самых известных русских политиков за границей и всегда выступаю за жесткую внешнюю политику России, в Совете Европы хорошо помнят мои выступления, когда я ездил на заседания ПАСЕ, поэтому это будет вполне уместно", — заявил лидер ЛДПР.