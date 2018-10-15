МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил, что Россия якобы располагает системами ПВО С-600 и С-700.

Так, политик прокомментировал передачу Сирии зенитных ракетных систем С-300.

"С-300 их (США. — Прим. ред.) их теперь заинтересовала. Они ноль внимания обращали — что там какой-то С-300. А теперь они боятся, потому что прямой союзник США Израиль, он боится — С-300 рядом. И любой самолет — не только израильский — любой военный самолет может быть уничтожен. И американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух", — объявил парламентарий.

Зал встретил заявление Жириновского смехом, а ведущий шоу Владимир Соловьев сыронизировал, что политику не следует выдавать все секреты, "а то вдруг он расскажет о страшной системе С-1500".

"Последняя пока С-700. Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО", — парировал парламентарий.

В России в настоящий момент на вооружении стоят зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler). Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.