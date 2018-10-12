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Безопасность

Очередь в спину. Зачем американцам понадобились российские пулеметы

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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкВоеннослужащий воздушно-десантных войск России стреляет из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 Утёс во время ученийВоеннослужащий воздушно-десантных войск России стреляет из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 Утёс во время учений
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Импортных деталей не использовать, зарубежных специалистов не привлекать, чертежи и техдокументацию добывать самостоятельно — на днях стало известно, что Главное управление войск специального назначения Пентагона (SOCOM) объявило конкурс среди американских оружейных компаний на создание точных копий российской "стрелковки". Пока речь идет о пулеметах: ПКМ калибра 7,62 миллиметра и НСВ "Утес" калибра 12,7. Подчеркивается, что предприятия должны разработать изделия с нуля и только своими силами, не обращаясь к России как к стране-правообладательнице. Зачем американцам и их мощнейшему ОПК понадобились чужие пулеметы — в материале РИА Новости.

Помощь союзникам

Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren
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США способны самостоятельно производить всю номенклатуру "железа" для своих Вооруженных сил — от пистолетных патронов до спутников и стратегических бомбардировщиков. Тем не менее качество "домашней" продукции далеко не всегда устраивает таких требовательных "клиентов", как бойцы спецназа. В некоторых случаях проще и дешевле приобрести аналоги у союзников. А если те не могут предложить достойный вариант — изучить арсеналы противника, настоящего или вероятного. К примеру, немцы в годы Второй мировой тоже не обошлись без заимствований. Их пистолеты-пулеметы Gerat Potsdam и Gerat Neumunster были, по сути, полными копиями британских STEN, захваченных вермахтом в качестве трофеев. Надежность и простота конструкции оказались решающим фактором.

По схожим причинам американские военные сегодня пользуются немецкими пистолетами-пулеметами H&K MP-5, штурмовыми винтовками H&K 416, итальянскими дробовиками M1014, шведскими гранатометами AT4 и M3, британскими гаубицами М777 и рядом других импортных вооружений. Более того, сразу несколько предприятий в США по лицензии производят различные варианты легендарного автомата Калашникова как для гражданских, так и для военных нужд. Однако пулеметы ПКМ и НСВ — современные, хотя и не самые новые детища российской оборонки — раньше особого интереса в Пентагоне не вызывали.

© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВоеннослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения Вооруженных сил России во время российско-белорусских учений на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения Вооруженных сил России во время российско-белорусских учений на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

"Надо понимать, что это оружие сегодня — одно из лучших в мире в своих классах, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев. — Тот же "Утес" на голову превосходит по возможностям основной крупнокалиберный пулемет Вооруженных сил США М2 Browning. Но переизбытка НСВ на мировом рынке вооружений точно не наблюдается. Это достаточно редкое оружие. На Украине, к примеру, "Утесов" не хватало, чтобы вооружить танки, о пехоте и говорить нечего. НСВ массово производят китайцы, однако продают далеко не всем. Решение создавать подобные изделия самостоятельно вполне в духе американцев. Деньги должны оставаться дома. Да и обращаться в "Рособоронэкспорт" в разгар санкционной войны в Вашингтоне никто не станет".

Американские войска специального назначения. Архивное фото
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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По мнению Дегтярева, потенциальные эксплуатанты "российско-американских" пулеметов — в первую очередь союзники США на Ближнем Востоке и в Африке. Причем речь не только о регулярной армии. Эксперт напомнил, что американские спецназовцы в той же Сирии часто воюют бок о бок с незаконными вооруженными формированиями, которые в России считают террористическими. В задачи SOCOM входит не просто отбор и подготовка боевиков, но и их материальное обеспечение. Аналоги наших пулеметов на роль американской "гуманитарки" подходят идеально. К тому же на Ближнем Востоке давно знакомы с российским оружием и хорошо умеют с ним обращаться. "Если бы в США было что-то подобное, они продавали бы свое и не стали осложнять себе жизнь", — считает Дегтярев.

Оружие для спецов

Вместе с тем специалисты не исключают, что российское оружие необходимо американцам для подготовки своих военных. Спецназу часто приходится действовать в отрыве от основных сил, зачастую даже без радиосвязи с командованием. Снабжать их боеприпасами в таких условиях практически невозможно. Другое дело, если разведывательно-диверсионная группа взяла с собой на задание "стволы", совместимые по патрону с оружием противника. В этом случае боезапас можно пополнять прямо на поле боя. К тому же каждое оружие звучит по-своему. Грохот американского пулемета М249 в тылу позиций неприятеля вызовет гораздо больше подозрений, чем короткие и привычные очереди из ПКМ.

© Sputnik / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители осматривают крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 "Утес" на международной выставке вооружений ArmHiTec в Ереване
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Посетители осматривают крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 "Утес" на международной выставке вооружений ArmHiTec в Ереване

"Любое военное спецподразделение, претендующее на статус элитного, должно уметь хорошо обращаться с оружием противника, — объясняет РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — Лучше, когда у спецназа на стрельбище не один пулемет, изношенный от постоянных стрельб до состояния рухляди, а несколько десятков. И когда к этим десяткам пулеметов хватает запасных частей. Не исключаю, что ПКМ и НСВ нужны американцам для подготовки спецподразделений своих союзников, хорошо знакомых с российским оружием. Это страны бывшего соцлагеря, Ближнего Востока, Южной Америки. Не думаю, что Пентагон планирует массово перевооружать кого-либо на копии наших пулеметов. Это слишком дорого — гораздо дешевле и быстрее закупить образцы в третьих странах и перепродать клиентам. Но какой-то однозначный вывод сделать пока сложно: мы не знаем ни количество "стволов", которое должна дать спецназу американская оборонка, ни сроков поставок".

Военнослужащие подразделения cухопутных войск США. Архивное фото
© Sputnik / Денис Асланов
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"Калашников" прокомментировал желание США производить российское оружие
Комментируя решение командования SOCOM, госкорпорация "Ростех" официально сообщила: "Такие идеи, если они, действительно, существуют, еще раз доказывают преимущества российских вооружений. Причем даже не самых новых, как мы видим. Однако сама по себе идея вызывает вопросы. Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам, пусть приходят в "Рособоронэкспорт" и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря — о воровстве". Впрочем, как показывает опыт Китая, скопировавшего многие военные разработки у других стран, привлечь оружейных пиратов к ответственности невероятно сложно.

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