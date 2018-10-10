МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Силы специального назначения Армии США хотят запустить на территории Соединенных Штатов производство российского оружия, пишет National Interest.
При этом для получения гранта американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы — со стороны ГУ СпН в этом не будет никакой помощи.
Издание не исключает, что два российских пулемета — это только начало, и в дальнейшем Командованию специальных операций могут потребоваться копии других иностранных вооружений.
Журнал выдвигает теорию, что, вероятно, инициатива связана с тем, что США намерены снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах, вроде Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает "клянчить российское оружие на рынке вооружений".