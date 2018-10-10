Маневры "Восток-2018" показали возросшую выучку войск, заявил Шойгу

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Маневры "Восток-2018" продемонстрировали возросшую полевую, летную и морскую выучку войск, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги маневров.

"Считаю, что поставленные цели достигнуты в полном объёме. В целом манёвры продемонстрировали возросшую полевую, лётную и морскую выучку войск. Наработанный опыт будет использоваться при планировании и проведении мероприятий оперативной подготовки в очередном учебном году", — сказал Шойгу.

Он поблагодарил личный состав "за инициативу, старание и умение принимать нестандартные решения в сложной, динамично меняющейся обстановке".

Основная фаза маневров прошла с 11 по 17 сентября. В них приняли участие около 300 тысяч военнослужащих Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанского и Северного флотов, а также все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ), самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также военные Китая и Монголии.

К маневрам привлекались более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 80 боевых кораблей и судов обеспечения и порядка 36 тысячи танков, бронетранспортеров и других боевых машин.

Подобных масштабных учений не проводилось с 1981 года, когда на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря в Советском союзе прошли маневры с участием около 100 тысяч человек.