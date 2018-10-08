Учения российской армии направлены на оборону территории, заявил Шойгу

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Учения российской армии, включая маневры "Восток-2018", направлены исключительно на оборону территории Российской Федерации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на встрече с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии (ОШ ССЯ) адмиралом Кацутоси Кавано.

"Мы приглашали ваших наблюдателей, ваших атташе на учения "Восток-2018". К сожалению, мы не увидели вашего присутствия, вашего участия в этих маневрах. Надеемся, в дальнейшем мы сможем показать весь мирный настрой наших учений, направленных исключительно на оборону рубежей нашей страны", — сказал Шойгу.

При этом он отметил, что в РФ услышали предложения японской стороны и не задействовали территорию Курильских островов при проведении учений "Восток-2018".

"Так что нам есть, что обсудить", — сказал Шойгу.

Министр напомнил, что под руководством лидеров двух стран в мае в Москве состоялось официальное открытие перекрестных годов России и Японии.

В сентябре прошла очередная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, напомнил Шойгу.

По его оценке, успешно проведены российско-японские консультации глав оборонных и внешнеполитических ведомств в формате "два плюс два" и двусторонняя встреча министров обороны РФ и Японии, которая состоялась 31 июля.

Приветствуя японского коллегу в Москве, Шойгу поблагодарил его за теплый прием, оказанный в декабре прошлого года делегации Минобороны России.

С момента предыдущего визита начальника японского Объединенного штаба прошло шесть лет, отметил Шойгу. "Это очень большой срок. Возлагаем большие надежды на предстоящие переговоры", — сказал глава Минобороны РФ.

Предыдущий визит начальника ОШ ССЯ (генерала Сигэру Ивасаки) состоялся 26-28 июня 2012 года.