Борисов прокомментировал контракт с Индией на поставку С-400

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Контракт между Россией и Индией на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 базируется на многолетнем сотрудничестве между странами, которое не смогли подорвать угрозы санкций со стороны США, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия".
"Да, это действительно так", — подтвердил подписание контракта Борисов.
Он указал, что контракт "базируется на многолетнем сотрудничестве". При этом, отвечая на вопрос, что даже санкции со стороны США не смогли переубедить Индию не подписывать контракт, Борисов ответил утвердительно: "Да".
Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия приступила к исполнению контракта на поставку Индии С-400 с пятницы.
Индия — крупнейший партнер России по военно-техническому сотрудничеству, а контракт по С-400 стал самым масштабным в истории двусторонних отношений.
В состав С-400 входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом обнаружения, до шести зенитных ракетных комплексов, управляемые ракеты двух типов, а также всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.
Все процессы боевой работы "Триумфа" — обнаружение, распределение целей между ЗРК, их захват, сопровождение и опознавание, выбор типа ракет, пуск, захват и наведение, а также оценка результатов стрельбы — автоматизированы.
Служащие боевых расчетов зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа на боевом дежурстве по противовоздушной обороне. После торжественного ритуала заступления на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Приморья.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии 28 апреля 2007 года. Первый дивизион и командный пункт ЗРС "Триумф" заступил на боевое дежурство в том же году в Подмосковье.
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