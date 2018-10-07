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Борисов прокомментировал контракт с Индией на поставку С-400

(обновлено: 15:47 07.10.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРакетный комплекс С-400. Архивное фотоРакетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Контракт между Россией и Индией на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 базируется на многолетнем сотрудничестве между странами, которое не смогли подорвать угрозы санкций со стороны США, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия".

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время посещения образовательного центра Сириус в Нью-Дели. 5 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С помощью русских ракет Индия показала, где кончается Америка

"Да, это действительно так", — подтвердил подписание контракта Борисов.

Он указал, что контракт "базируется на многолетнем сотрудничестве". При этом, отвечая на вопрос, что даже санкции со стороны США не смогли переубедить Индию не подписывать контракт, Борисов ответил утвердительно: "Да".

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия приступила к исполнению контракта на поставку Индии С-400 с пятницы.

Индия — крупнейший партнер России по военно-техническому сотрудничеству, а контракт по С-400 стал самым масштабным в истории двусторонних отношений.

Реальный "Триумф": зенитно-ракетный комплекс С-400 на боевом посту
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкС-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — это зенитный ракетный комплекс нового поколения.Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим для обеспечения безопасности полетов российской авиагруппы в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — это зенитный ракетный комплекс нового поколения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСистема предназначена для защиты объектов от ударов авиации или баллистических ракет противника, в том числе в условиях радиоэлектронного противодействия.Прохожие фотографируются на фоне зенитной ракетной системы С-400 Триумф во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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Система предназначена для защиты объектов от ударов авиации или баллистических ракет противника, в том числе в условиях радиоэлектронного противодействия.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 может применяться ночью и днем в любых географических и погодных условиях даже при сильном радиоэлектронном противодействии.Комплекс ПВО С-400 Триумф заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 может применяться ночью и днем в любых географических и погодных условиях даже при сильном радиоэлектронном противодействии.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанк"Триумф" создан на основе действующих российских комплексов С-300, но обладает существенно лучшими тактико-техническими возможностями: по эффективности, по зоне охвата, а также по многообразию целей.Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
"Триумф" создан на основе действующих российских комплексов С-300, но обладает существенно лучшими тактико-техническими возможностями: по эффективности, по зоне охвата, а также по многообразию целей.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ состав С-400 входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом обнаружения, до шести зенитных ракетных комплексов, управляемые ракеты двух типов, а также всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф на выставочной площадке на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В состав С-400 входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом обнаружения, до шести зенитных ракетных комплексов, управляемые ракеты двух типов, а также всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие у пульта управления транспортно-пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".Военнослужащие у пульта управления транспортно-пусковой установки ЗРК С-400 Триумф в Гвардейском Краснознаменном зенитно-ракетном полку воздушно-космической обороны, который дислоцируется в городе Электросталь
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие у пульта управления транспортно-пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВсе процессы боевой работы "Триумфа" — обнаружение, распределение целей между ЗРК, их захват, сопровождение и опознавание, выбор типа ракет, пуск, захват и наведение, а также оценка результатов стрельбы — автоматизированы.Военнослужащие 4-й бригады ПВО войск Воздушно-космической обороны (ВКО) во время развертывания Пусковой установки зенитной ракетной системы комплекса С-400 Триумф на полигоне в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Все процессы боевой работы "Триумфа" — обнаружение, распределение целей между ЗРК, их захват, сопровождение и опознавание, выбор типа ракет, пуск, захват и наведение, а также оценка результатов стрельбы — автоматизированы.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСлужащие боевых расчетов зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа на боевом дежурстве по противовоздушной обороне.
После торжественного ритуала заступления на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Приморья.Служащие боевых расчетов зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа на боевом дежурстве по противовоздушной обороне
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Служащие боевых расчетов зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа на боевом дежурстве по противовоздушной обороне.
После торжественного ритуала заступления на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Приморья.
© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкЗРК способен поразить аэродинамические цели на расстоянии более 250 километров и высоте до 27 километров, а баллистические цели - на расстоянии до 60 километров.Пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф во время Международных военных учений Боевое содружество на полигоне Ашулук в Астраханской области
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
ЗРК способен поразить аэродинамические цели на расстоянии более 250 километров и высоте до 27 километров, а баллистические цели - на расстоянии до 60 километров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКомандный пункт системы "Триумф" может обеспечить интегрирование зенитно-ракетной системы в структуру управления любой системы ПВО.Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Командный пункт системы "Триумф" может обеспечить интегрирование зенитно-ракетной системы в структуру управления любой системы ПВО.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВсе средства комплекса С-400 размещаются на колесных шасси высокой проходимости, поэтому их можно перевозить железнодорожным, водным и воздушным транспортом.Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 на территории государственного полигона Капустин Яр
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Все средства комплекса С-400 размещаются на колесных шасси высокой проходимости, поэтому их можно перевозить железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗенитная ракетная система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии 28 апреля 2007 года. Первый дивизион и командный пункт ЗРС "Триумф" заступил на боевое дежурство в том же году в Подмосковье.Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии 28 апреля 2007 года. Первый дивизион и командный пункт ЗРС "Триумф" заступил на боевое дежурство в том же году в Подмосковье.
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Суворов
Российские ЗРК - это оружие абсолютной Свободы ! наш ВПК самый лучший в мире ...жаль власть постоянно подводит только !
15:50
07.10.2018
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