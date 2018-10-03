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Безопасность

Охота на рейнджеров. Почему бой в Сомали стал черным днем спецназа США

(обновлено: 08:09 03.10.2018)
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© Фото : U.S. ArmyЭкипаж вертолета 2-й десантной подгруппы («Супер-64») у своей машиныЭкипаж вертолета 2-й десантной подгруппы («Супер-64») у своей машины
© Фото : U.S. Army

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Два сбитых вертолета, девятнадцать погибших и десятки раненых — 25 лет назад, в октябре 1993-го, американский спецназ потерпел сокрушительное поражение, пытаясь уничтожить лидера одной из сомалийских вооруженных группировок Мухаммеда Фараха Айдида. Это вызвало сильный политический резонанс, США вывели войска из Сомали. О том, как развивались события в Могадишо, — в материале РИА Новости.

Горячий регион

В 1988-м в Сомали разгорелась гражданская война, закончившаяся свержением законного правительства. Однако многочисленные мятежные вооруженные группировки не смогли ужиться и конфликт заполыхал с новой силой. В условиях безвластия, боевых действий и засухи от голода и болезней погибли почти триста тысяч мирных жителей. Боевики нападали на направляемые в страну гуманитарные конвои с продовольствием и обкладывали их данью.

Военнослужащие армии США на военной базе Форт-Кемпбелл
© AP Photo / Mark Humphrey
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В 1992 году президент США Джордж Буш — старший с одобрения Совета Безопасности ООН принял решение ввести в Сомали войска, выделив для этого 25 тысяч штыков. Миротворческую операцию назвали "Возрождение надежды". К ней присоединились два десятка стран, численность контингента достигла 37 тысяч военнослужащих. Поначалу казалось, что миссия достигла цели — большинство бандитских группировок прекратили боевые действия, восстанавливались дороги и инфраструктура, население регулярно получало гуманитарную помощь.

Однако формирование нового правительства под наблюдением ООН совершенно не устраивало одиозного главаря одной из самых влиятельных банд Мухаммеда Айдида. Он не собирался уступать власть и продолжил борьбу с миротворцами. В результате нападений на отряды ООН и армейские подразделения гибли десятки военнослужащих разных стран.

Американцы неоднократно пытались ликвидировать Айдида, не особо жалея при этом мирное население. Двенадцатого июля 1993 года в ходе штурма на вертолетах одного из предполагаемых укрытий Айдида от ракетного и пулеметного обстрела погибли сразу 60 жителей Могадишо. После этого и других инцидентов сомалийцы объявили миротворческую миссию интервенцией, иностранных военнослужащих — захватчиками и убийцами. Значительная часть населения сплотилась вокруг Айдида.

© Фото : U.S. Army3-й батальон рейнджеров в Сомали
© Фото : U.S. Army
3-й батальон рейнджеров в Сомали

Город-западня

Для уничтожения полевого командира Пентагон создал в Сомали оперативную группу войск "Рейнджер" из бойцов 75-го полка специального назначения и отряда "Дельта". Но из-за нехватки разведданных и враждебности мирных жителей спецназовцам не удавалось установить точное местоположение Айдида. Несколько рейдов закончились безрезультатно.

На очередную операцию, запланированную на 3 октября, американские штабисты отвели не более часа. Рейнджерам поручили десантироваться с вертолетов на здание, где укрывались боевики, и постараться захватить ближайших соратников Мухаммеда Айдида. С этим они справились почти без потерь — лишь при высадке один из бойцов сорвался с 20-метровой высоты и получил тяжелые травмы. Для эвакуации особо ценных пленных и некоторых спецназовцев из горячей зоны командование выделило два вертолета MH-60L Black Hawk. Остальных членов штурмовой группы предполагалось вывезти на "Хаммерах" и грузовиках. И вот тут что-то пошло не так.

Американские войска специального назначения. Архивное фото
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Ошибка суперсолдат. Самые крупные провалы подразделений спецназа
Наземный конвой не смог подойти вовремя. Улицы столицы и подходы к месту штурма оказались забаррикадированы — колонна долго искала новый маршрут. Кроме того, гражданское население откликнулось на призыв боевиков защищаться. Конвой обстреливали из гранатометов и автоматов, а к зданию стремительно стягивались сотни вооруженных людей. Завязался бой, рейнджеры угодили в западню. Нескольким "Хаммерам" все же удалось пробиться к спецназовцам и забрать раненых. Немного позже подошли остальные машины.

В это время боевики сбили из РПГ первый "Черный ястреб" с позывным "Супер 61-й", круживший над местом операции. Машина упала в нескольких сотнях метров от места штурма, на ее борту находились шесть человек. Двое погибли сразу, еще двоих удалось эвакуировать на легком вертолете AH-6. Но из-за плотного огня противника легкобронированной машине пришлось быстро покинуть поле боя, оставив на земле двоих раненых. Им на выручку в район падения забросили группу из 15 рейнджеров и бойцов поисково-спасательного отряда. Доставивший группу вертолет был обстрелян из РПГ и спешно ретировался. Рейнджерам ничего не оставалось, кроме как взять место падения "Ястреба" под охрану и дожидаться наземного конвоя.

© Фото : U.S. ArmyРейнджеры в Сомали возвращаются после очередного задания
© Фото : U.S. Army
Рейнджеры в Сомали возвращаются после очередного задания

Пока они отстреливались, сомалийцы сбили еще один "Черный ястреб" — "Супер 64-й". Машина рухнула в нескольких километрах от места падения первой. Пилоты переломали ноги и не могли передвигаться. Да и толку от этого было мало — со всех сторон их окружали повстанцы. На помощь вертолетчикам забросили двух снайперов отряда "Дельта", которым удавалось целый час сдерживать атаки сотен боевиков — пока не закончились боеприпасы. Обоих снайперов и одного из пилотов в итоге убили, а второго взяли плен.

С этого момента быстрая эвакуация штурмовой группы стала невозможной, возникла неразбериха и несогласованность в действиях. Заняв круговую оборону в нескольких зданиях, рейнджеры несли потери. У них заканчивались боеприпасы, вода и медикаменты. Только с наступлением темноты под прикрытием пакистанских танков и малайзийских бронетранспортеров миротворческой миссии ООН в город прорвалась спасательная колонна "Хаммеров". Через несколько часов конвой обнаружил рухнувший "Супер 61-й" и уцелевших рейнджеров. На месте падения второго вертолета были лишь обломки.

CC BY-SA 4.0 / Phil Konstantin / Двигатель вертолета Black Hawk, сбитого в Сомали в октябре 1993 года
CC BY-SA 4.0 / Phil Konstantin /
Двигатель вертолета Black Hawk, сбитого в Сомали в октябре 1993 года

Удар по престижу

В результате уличных боев погибли 18 американских спецназовцев и один малайзийский военнослужащий, более восьмидесяти рейнджеров получили ранения. Американцы заявляли о полутора тысячах убитых сомалийцев, в Сомали говорили о 130 погибших бойцах и почти тысяче горожан.

Учения подразделений 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Наконечник копья. Тайные операции спецназа, с которых начинались войны
Операция "День рейнджеров" нанесла тяжелый удар по престижу американских спецподразделений и была признана одной из самых неудачных в истории США. По мнению экспертов, главная причина провала — плохое планирование и явная недооценка противника. Пентагон подвергся тогда жесткой критике, главе военного ведомства Лесу Эспину пришлось уйти в отставку.

Хотя цели операции все же были достигнуты — рейнджеры захватили нескольких ключевых должностных лиц вооруженной оппозиции Сомали, огромные потери заставили Белый дом пересмотреть политику в регионе и вывести войска из страны. Миротворческая операция завершилась.

В стратегическом смысле Мухаммед Айдид победил и достиг своей цели, сумев значительно укрепиться во власти. Он погиб позже, в 1996-м — в бою с конкурирующими вооруженными группировками.

CC BY 2.0 / CT Snow / Бронеколонна ВС Малайзии, обеспечивавшая вывод подразделений спецназа США на базу сил ООН
CC BY 2.0 / CT Snow /
Бронеколонна ВС Малайзии, обеспечивавшая вывод подразделений спецназа США на базу сил ООН
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