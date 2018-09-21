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Безопасность

Кровавый сентябрь. Что толкнуло петрозаводского маньяка на двойное убийство

(обновлено: 15:16 21.09.2018)
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© СК РоссииПодозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователяПодозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
© СК России

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Один район, один почерк, два трупа за сутки — в Петрозаводске полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух девушек. По данным областных СМИ, им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель Антон Ипатов. В обоих случаях преступник использовал нож, его изъяли следователи. Задержанный уже дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". О том, какие проблемы с законом были у Ипатова до этого и что толкнуло его на новые преступления, — в материале РИА Новости.

Взяли со стрельбой

Убийца действовал грубо, небрежно и сильно "наследил". Тело первой жертвы — 20-летней учащейся Петрозаводского медицинского колледжа Людмилы Серебряковой — обнаружили вечером в среду рядом со студенческим общежитием. Здесь людно даже в темное время суток, случайные прохожие вызвали полицию вскоре после убийства. По словам однокурсниц Серебряковой, девушка вышла на улицу покурить. Преступник подкрался сзади и ударил охотничьим ножом в шею. По предварительным данным, студентка не была знакома с убийцей. Подробности о подозреваемом следователям сообщил таксист, который отвез его домой сразу после первого нападения.

Вторая жертва, 27-летняя Александра Трифонова, работала офис-менеджером в агентстве по недвижимости. В четверг днем ее нашли в городском парке прохожие. У девушки еще прощупывался пульс, но она скончалась до приезда бригады скорой помощи. Эту информацию РИА Новости подтвердили в Следственном комитете. По словам очевидцев, преступник напал на Трифонову, когда она каталась на велосипеде.

Стоп-кадр видеозаписи задержания подозреваемого в убийствах девушек в Петрозаводске
В Петрозаводске подозреваемый признался в убийстве двух девушек
Два кровавых нападения, произошедшие менее чем за 24 часа, произвели в 280-тысячном Петрозаводске эффект разорвавшейся бомбы. Уже в ночь на 20 сентября в социальных сетях появились первые тревожные сообщения о трагедии. Так, администраторы группы во "ВКонтакте" "Подслушано в Петрозаводске" в 23:10 19 сентября написали: "Всем срочно по домам! В городе орудует маньяк! Только что было две жертвы! Одна девушка была зарезана у медколледжа! Девушку у медицинской общаги пырнули ножом и перерезали горло. Аккуратнее!" Ленты местных сообществ быстро заполнились призывами к девушкам не гулять по Петрозаводску ночью, особенно в одиночку, а также быть максимально осторожными днем. В школах и общественных местах ввели повышенные меры безопасности.

Подозреваемого поймали в пятницу. Он скрывался в лесополосе. По данным местных СМИ, Антон Ипатов при задержании вел себя неадекватно и не подчинялся требованиям представителей власти. Пришлось несколько раз выстрелить в воздух. Почти сразу задержанный рассказал, что охотничий нож выбросил у стадиона "Юность" после второго убийства. В пятницу днем в Сети уже опубликовали видео первого допроса подозреваемого. Правда, без звука.

Шесть судимостей

Следствие пока не сообщало о предполагаемых мотивах убийств, но в пятницу стало известно, что жертв могло быть три. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, незадолго до первого нападения подозреваемый набросился с ножом на свою сожительницу. Ей удалось выжить, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Вероятно, это подтолкнуло преступника к дальнейшим действиям. Знакомые Антона Ипатова подтверждают, что он давно "не дружит с головой".

Женщина, знавшая подозреваемого лично, сообщила местной прессе, что Ипатов психически нездоров, никогда ни с кем не общался и предпочитал компании одиночество. Оказывается, еще в восьмом классе он напал с ножом на одноклассницу и порезал ей куртку. Тогда обошлось без крови, и руководство школы этот случай замяло. Но получить аттестат молодому человеку так и не удалось — через год он угодил за решетку.

Всего в "послужном списке" 28-летнего Антона Ипатова шесть судимостей, две из которых — погашенные. Последний срок рецидивист получил в сентябре 2011 года. Судья Марина Носова приговорила его к семи годам и четырем месяцам колонии общего режима за серию преступлений, в том числе за несколько краж и попытку автоугона. В срок отбытия наказания ему зачли время, отбытое по приговору городского суда в 2006, 2009 и 2009-2011 годах, поэтому он вышел на свободу раньше — два года назад. По данным следствия, после освобождения Ипатов нигде не работал.

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