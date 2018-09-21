В Петрозаводске подозреваемый признался в убийстве двух девушек

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сен – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске дал признательные показания, кроме того, ему инкриминируют третье преступление, сообщил в пятницу на заседании правительства Карелии глава региона Артур Парфенчиков.

В среду около общежития Петрозаводского медицинского колледжа нашли тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями. В четверг нашли тело зарезанной девушки у стадиона "Юность", в получасе ходьбы от места обнаружения первой жертвы. По версии следствия, вечером в среду 28-летний подозреваемый напал на 20-летнюю девушку у общежития, а на следующей день напал на 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. Были заведены уголовные дела по статье "Убийство". Подозреваемого задержали вечером в четверг.

"Один эпизод связан с преступлением в быту, он тоже связан с использованием колющего предмета, был причинен тяжкий вред здоровью гражданке. На сегодняшний день три эпизода объедены в одно уголовное дело. Вчера вечером задержан подозреваемый, уроженец города Петрозаводска, изъято орудие преступления", — сказал Парфенчиков.

По информации региональных СМИ, речь в третьем эпизоде (по хронологии — первом) идет о сожительнице подозреваемого, которую он ранил накануне убийств. После этого девушка была госпитализирована.

Парфенчиков также рассказал, что подозреваемый – безработный, ранее судим, освободился из колонии 2 года назад.