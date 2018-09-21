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Безопасность

Американские СМИ рассказали о "божественной" российской артиллерии

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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПосетители у 240-мм самоходного миномёта 2С4 Тюльпан. Архивное фотоПосетители у 240-мм самоходного миномёта 2С4 Тюльпан. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия начала модернизацию "божественной" артиллерии. Об этом пишет National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США (FMSO).

Автомат Калашникова
© Фото : Public Domain
National Interest рассказал о "смертоносном" российском автомате
Речь идет о 240-миллиметровом миномете 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровой гаубице 2С7 "Пион". Оба оружия способны стрелять ядерными снарядами. Сейчас Россия решила адаптировать оружие для современных угроз.

Аналитикам агентства не известно, почему Россия возвращает старое оружие. Предполагается, что снаряды для 2С4 и 2С7 дешевле в производстве, чем баллистические ракеты.

"Чувствуется зависть"

Как отметил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, в словах американских аналитиков просматривается некая зависть.

"Эти перспективные проекты — и "Пион", и "Тюльпан" — еще не выбрали весь свой потенциал", — отметил он в эфире радио Sputnik.

ПТУР Корнет. Архивное фото
© Фото : Отдел информационного обеспечения ВДВ Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ
National Interest назвал "худший кошмар наяву" для НАТО
По его мнению, модернизация позволяет усилить возможности российских вооруженных сил.

"Артиллерия — бог войны"

В свою очередь, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский подчеркнул, что артиллерийские орудия большой мощности получат автоматизированные системы управления наведением и огнем, что сделает их точнее.

По его словам, такими АСУНО оснастили практически всю российскую самоходную и реактивную артиллерии. Кроме этого, для тяжелых орудий создадут новые или модернизированные боекомплекты, считает эксперт.

Артиллерию большой мощности модернизируют, по словам Мураховского, в рамках масштабной реформы армии, начавшейся в 2010 году.

При этом эксперт раскритиковал неправильную интерпретацию в СМИ публикации The National Interest.

Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
National Interest предсказал "случайную" ядерную мировую войну
По его словам, издание говорит не о "божественном" оружии, а об артиллерии в целом.

"Артиллерия — бог войны", — это известное выражение Сталина о значимости этого вида вооружений", — заключил Мураховский.

"Тюльпан" и "Пион"

"Тюльпан" — советский 240-миллиметровый самоходный миномет артиллерии. Он создан для уничтожения укрепленных зданий, скоплений личного состава и вооружения противника. Его начали эксплуатировать в 1972 году. Боевое крещение 2С4 принял во время войны в Афганистане.

"Пион" — советская 203-миллиметровая самоходная пушка. Он предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 километров. В 1975 году он поступил на вооружение, и его производство продолжалось вплоть до развала Советского Союза.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
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Самые мощные армии в мире
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Безопасность
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Absalyamov Rafaehl
Артиллерия была и останется бог войны, поскольку сегодня бояться использовать ядерные арсеналы...
13:14
21.09.2018
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Евгений Ланин
До блевоты уже противна эта пропаганда супер-пупер оружия, которым свои же самолёты сбиваются. Угомонитесь и занимайтесь улучшением жизни простых людей, а не чиновников и силовиков.
13:06
21.09.2018
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Павел Гусев
Евгений Ланин, прекрасно тебя понимаю, однако Российское оружие остается лучшим в мире, для сдерживания агрессии !!!
13:25
21.09.2018
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Павел Гусев
Горжусь нашим ВоенПромом !
12:58
21.09.2018
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